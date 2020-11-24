Partager

tweet



الرباط – سلا – القنيطرة: توقع إنتاج 60 ألف طن من الأفوكادو خلال الموسم الفلاحي 2020-2021

تعتبر زراعة الأفوكادو من أهم الزراعات ذات القيمة المضافة العالية بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث تحتل الجهة المرتبة الأولى على الصعيد الوطني إذ تبلغ المساحة المغروسة 5840 هكتار أي ما يعادل 86%. وبخصوص الإنتاج المرتقب برسم الموسم الفلاحي 2020-2021 سيصل إلى 60 ألف طن أي بزيادة 8% مقارنة مع موسم 2019-2020

وبخصوص عملية الجني فتمر في ظروف جيدة، في انتظار انطلاق عملية توضيب وتلفيف المنتوج قصد التصدير. ويرجع هذا الإنجاز للمجهودات المبذولة من طرف المنتجين والمصدرين وكذلك المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لضمان استمرارية النشاط الفلاحي رغم الظرفية الاستثنائية المرتبطة بكوفيد19

وقد عرفت هذه الزراعة تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعفت المساحة المغروسة أربع مرات إذ انتقلت من 1330هكتار سنة 2008 إلى 5840 هكتار حاليا. كما عرف الإنتاج نفس المنحى حيث انتقل من 14900 طن سنة 2008 إلى 60 ألف طن حاليا. وبخصوص التصدير فقد سجل قفزة نوعية ما يزيد عن عشر مرات حيت انتقل من 1500 طن خلال موسم 2008-2009 إلى 16250 طن خلال موسم 2019-2020

:ويرجع هذا التطور إلى مجموعة من العوامل أهمها

المؤهلات الطبيعية للجهة الملائمة لهذه الزراعة: التربة الرملية، الظروف المناخية ووفرة مياه السقي؛-

هامش الربح المهم مقارنة مع الزراعات الأخرى؛-

الطلب المتزايد لتصدير المنتوج إلى الأسواق الخارجية أهمها الإتحاد الأوروبي (99% من الكمية المصدرة)؛-

الإعانة الممنوحة من طرف الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لتجهيز الضيعات بالري الموضعي، المعدات الفلاحية، الآلات المولدة للريح لمكافحة الصقيع وكذلك -وحدات التثمين؛

القرب من الأسواق الخارجية والداخلية-

وتلعب هذه الزراعة دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على مستوى الاقتصاد الجهوي حيث أصبحت في متناول صغار الفلاحين وتعتبر مصدر الدخل الأساسي لفئة من الفلاحين، كما توفر ما يقارب 820 ألف يوم عمل أي ما يعادل 2730 منصب قار على مستوى الضيعات المغروسة ووحدات التثمين