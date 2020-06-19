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الحوض المائي لسبو: وضع مرصد متطور يتولى القياس المستمر لتلوث و تدهور جودة المياه

تعززت المحطة الهيدرولوجية لمدينة مشرع بلقصيري (إقليم سيدي قاسم) بمرصد للنظام الهيدرولوجي للأحواض النهرية، وهو بنية لقياس متطور لتلوث وتدهور جودة أوساط حوض سبو

ويهم هذا المرصد، الذي يتولى القياس المستمر لمجموع الخصائص الفيزيو-كيميائية الأساسية، وكذا بعض الملوثات العضوية (المبيدات) وغير العضوية (المعادن الثقيلة) بالأوساط المائية لحوض سبو، والذي أطلق عليه إسم “أو’سبو” وتم إطلاقه اليوم الأربعاء، إرساء جهاز للقياس المحلي عالي التحليل، كنظام للإنذار بشأن التلوث أو تدهور جودة الأوساط

ويهدف هذا المرصد، الذي يعد ثمرة تعاون بين جامعة ابن طفيل ووكالة الحوض المائي سبو، والوكالة المائية أرتوا بيكاردي (فرنسا) والمعهد متعدد التقنيات بمدينة تولوز (فرنسا)، إلى الاستجابة للرهانات والقضايا المتصلة بالنظام الهيدرولوجي لحوض سبو، خاصة إسهام التغيرات المناخية والأنشطة السيوسيو اقتصادية في تحولات التنوع البيولوجي وسير الأنظمة الهيدرولوجية والبيئية، والتفاعلات بين الممارسات والخدمات المتصلة بالمنظومات البيئية، وكذا العلاقات بين توفر الموارد وولوجها وبنية الساكنة

وتعد هذه البنية العلمية الجديدة، التي تمثل أيضا مختبرا للأقسام الخضراء والأعمال التطبيقية للطلبة، بنية بيداغوجية بالنسبة للطلبة من خلال استقبال الزيارات المدرسية

وحسب اللجنة العلمية لتتبع المرصد، فإن حوالي خمسين شابا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 23 سنة، من حوض أرتوا بيكاردي وحوض سبو، يمكنهم المشاركة في جلسات عامة وفي التبادل وكذا في فرق العمل واللقاءات مع الخبراء في مجال الماء في إطار مدرسة هيدرو-إيكولوجية فرنسية مغربية.

ويمثل مرصد “أو’سبو” وسيلة للتواصل بين شركاء هذا المشروع حول الملاحظات وتتبع الأبحاث التي سيتم تطويرها به، وكذا حول الأعمال التي سيتم إنجازها والموجهة للجمهور العريض، والجمعيات الناشطة في مجال البيئة والمرتفقين والجماعات الترابية

وقالت السيدة سعاد حيدا، الأستاذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وعضو اللجان العلمية للمرصد، إن اشتغال الجهاز الرئيسي للمرصد يقوم على مجس متعدد المعايير يتوفر على أجهزة استشعار تمكن من قياس الحرارة والتوصيل والأوكسجين ونسبة الكلوريد والنترات، وكذا تعكر حوض سبو

وبعد أن أشارت إلى أن هذه البنية ستمكن من تحديد جودة الماء وتتبع، في الزمن الحقيقي، المعايير البيئية، ذكرت السيدة حيدا بالأهداف الثلاثة المتوخاة من هذا المرصد، والمتمثلة في البحث العلمي وتكوين وتحسيس الشباب بإشكالية البيئة، إضافة إلى وضع أرضية للتواصل بين المتخصصين في مجال الماء