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Oriental : l'assurance agricole couvrira 200.000 hectares.

الجهة الشرقية: التأمين الفلاحي سيغطي 200 ألف هكتار

agrimaroc agrimaroc 26/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 19 Vues

 التأمين الفلاحي سيغطي 200 ألف هكتار بالجهة الشرقية

تم الكشف عن الخطوط العريضة للخطة الفلاحية للجهة الشرقية كجزء من إستراتيجية الجيل الأخضر

بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للغرفة الفلاحية للجهة الشرقية لسنة 2021 بوجدة، محمد بوسفول ، المدير الجهوي للفلاحة بالجهة الشرقية، سلط الضوء على ركيزتين لإستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وهما الأولوية للعنصر البشري والسعي لديناميكية التنمية الفلاحية

وبحسب السيد بوسفول، فعلى مستوى المنطقة الشرقية، تهدف الخطة الفلاحية الجهوية لإستراتيجية الجيل الأخضر الجديد، في شقها المتعلق بظهور جيل جديد من الطبقة الوسطى للفلاحة، إلى زيادة عدد الأسر المكونة لهذه الفئة، من 520 16 في سنة 2019 إلى 020 55 في عام 2030، أي بزيادة 500 38 أسرة أخرى

وبالمثل، سيكون التوسع في التأمين الفلاحي ليشمل أكبر عدد من الأراضي أساسيًا في المنطقة الشرقية، وفقًا لوكالة المغرب للأنباء.  حيث يجب أن يغطي هذا التأمين إجمالي 000 200 هكتار في سنة 2030، بما في ذلك 000 158 هكتار من الحبوب و 000 42 هكتار من أشجار الفاكهة، مع التركيز على برمجة 606 مليون درهم (مليون درهم) من الإعانات الحكومية في إطار التأمين الفلاحي

وأضاف السيد بوسفول أن عدد الفلاحين والعاملين الذين سيستفيدون من الحماية الاجتماعية بحلول سنة 2030 سيكون على التوالي 154 ألف مزارع، مقابل 1200 في سنة 2019، و 224 ألف عامل مقابل 5276 في سنة 2019

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