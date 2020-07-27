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الجمعية المغربية لمنتجي الفواكه الحمراء في بلاغ لها .. القطاع يعاني من الحصار و العزلة

انعقد يوم 2020/07/24 اجتماع بين أعضاء مكتب الجمعية المغربية لمنتجي الفواكه الحمراء بحضور رئيسها, حيث أكد جميع المشاركين عن انخراطهم ودعمهم اللامشروط للمجهودات التي تبذلها مختلف مصالح الدولة من أجل مكافحة انتشار الوباء

ولمواجهة هذا الوضع المقلق ورغم الجهود التي تقوم بها اللجن المحلية والاقليمية, عبر المشاركون عن إدانتهم وتذمرهم من الحصار القاسي الذي تعرفه الضيعات الفلاحية وما يترتب عنه من خسائر فادحة سيكون لها آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط على الموسم الحالي ولكنها ستمتد أيضا لموسم 2021-2020

وفي مواجهة هذا الوضع المقلق, دعت الجمعية المغربية لمنتجي الفواكه الحمراء السلطات المختصة إلى الإصغاء إلى مظالمها وفك هذا الوضع من خلال اعتماد الاحتواء المستهدف والمتدرج كما تطالب باعتماد رؤية و استراتيجية واضحة تشمل التزامات جميع الأطراف لضمان استمرارية العمل. وأضافت أنه يجب على السلطات أن تأخد في عين الاعتبار وضعية و مصالح الفلاحين الصغار الذين تمثل ضيعتاهم الفلاحية اكتر من 70 في المائة من المساحات المزروعة وكذلك وضعية عشرات الالاف من اليد العاملة الهشة التي تشتغل في هذا القطاع

أمام هذه الوضعية المأساوية التي لا تبشر بالخيرتناشد الجمعية المغربية لمنتجي الفواكه الحمراء جميع السلطات المعنية بضرورة الإنصات لمطالبها والتعامل الجدي والفوري معها من أجل فك الحصار والعزلة عن الضيعات الفلاحية, للحد من تزايد سخط وتذمر الفلاحين وتفادي التداعيات التي لا يمكن التنبؤ بها ولا التحكم قيها