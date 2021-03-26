التعاون الفلاحي: المغرب والمكسيك يوثقان علاقتهما

المكسيك تريد تعزيز شراكتها مع المغرب في القطاع الفلاحي
تخطط المكسيك لتعزيز علاقاتها مع المغرب في المجال الفلاحي الذي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة
يحتل القطاع الفلاحي مكانة مهمة في الاقتصاد المغربي ويولد 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وإنجازاته المختلفة تجعله قطاعا حيويا
إن التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في المجال الفلاحي جعله “رائدا في الزراعة والصيد البحري في المغرب العربي وأفريقيا” حسب تصريح ممثل وزارة الفلاحة المكسيكية والتنمية الريفية لوكالة المغرب العربي للأنباء، فيكتور فيلالوبوس
لذلك، سيؤثر هذا التعاون المستقبلي، كما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، بشكل أساسي على البحث العلمي والزراعي والسلامة الصحية للأغذية والحيوانات وتنظيم المعارض الزراعية. كما أن المملكة توفر بيئة مناسبة للاستثمارات المكسيكية. يتضح هذا من خلال شركات من المكسيك عرفت نجاحا في المملكة، بما في ذلك المجموعات الكبيرة بيمبو و نيطافيم و كريما
كما أعرب السفير المغربي في مكسيكو سيتي، عبد الفتاح لبار، عن اهتمام المملكة بالعمل مع المكسيك من أجل تعزيز وتنويع التعاون في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات والصيد البحري