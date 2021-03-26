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maroc mexique partenariat agriculture
Coopération agricole : le Maroc et le Mexique fortifient leurs relations.

التعاون الفلاحي: المغرب والمكسيك يوثقان علاقتهما

agrimaroc agrimaroc 26/03/2021 أخبار فلاحية دولية, أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 11 Vues

المكسيك تريد تعزيز شراكتها مع المغرب في القطاع الفلاحي

تخطط المكسيك لتعزيز علاقاتها مع المغرب في المجال الفلاحي الذي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة

يحتل القطاع الفلاحي مكانة مهمة في الاقتصاد المغربي ويولد 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وإنجازاته المختلفة تجعله قطاعا حيويا

إن التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في المجال الفلاحي جعله “رائدا في الزراعة والصيد البحري في المغرب العربي وأفريقيا” حسب تصريح ممثل وزارة الفلاحة المكسيكية والتنمية الريفية لوكالة المغرب العربي للأنباء، فيكتور فيلالوبوس

لذلك، سيؤثر هذا التعاون المستقبلي، كما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، بشكل أساسي على البحث العلمي والزراعي والسلامة الصحية للأغذية والحيوانات وتنظيم المعارض الزراعية. كما أن المملكة توفر بيئة مناسبة للاستثمارات المكسيكية. يتضح هذا من خلال شركات من المكسيك عرفت نجاحا في المملكة، بما في ذلك المجموعات الكبيرة بيمبو و نيطافيم و كريما

كما أعرب السفير المغربي في مكسيكو سيتي، عبد الفتاح لبار، عن اهتمام المملكة بالعمل مع المكسيك من أجل تعزيز وتنويع التعاون في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات والصيد البحري

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