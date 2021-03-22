Partager

tweet



البذور الزيتية: كيف يمكن للمغرب أن يتخلص من اعتماده على الواردات؟

يجب على المغرب أن يوسع إنتاج البذور الزيتية لتجنب تقلب الأسعار

لم يمر ارتفاع أسعار منتجات البذور الزيتية مرور الكرام في الآونة الأخيرة. وقد انعكس ذلك في المغرب، كما هو الحال في أي مكان آخر، على ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية نتيجة لارتفاع تكاليف الواردات، ومن هنا أهمية تطوير إنتاج البذور الزيتية محليا

ارتفع سعر البذور الزيتية (البذور، الزيوت ومشتقاتها) بشكل كبير منذ بداية النصف الثاني من عام 2020، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014؛ ارتفع سعر بذور الصويا بنسبة 80٪ وسعر عباد الشمس بنسبة 90 في المائة

كان لهذا المنحى التصاعدي تأثير مباشر على تكاليف الواردات في المغرب. حيث أن متوسط ​​احتياجات المملكة يبلغ 1.080.000 طن من مشتقات البذور و 756.000 طن من زيوت هذه البذور، و تلبى معظمها عن طريق الواردات. لذلك، يمكن أن تمثل الزيادة في أسعار البذور الزيتية تكلفة إضافية تزيد عن 3 مليارات درهم (مليار درهم) للميزان التجاري

في مواجهة هذا الوضع، تدعو المنظمة المغربية المهنية (فوليا) وبدعم من برنامج مغرب الزراعات الزيتية، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وتير أوينيفيا (التنظيم المهني للزيوت والبروتينات النباتية بفرنسا) إلى الاستقلالية في الزيوت النباتية والبروتينات، من خلال الزيادة في الإنتاج

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن تطوير القطاع الوطني لبذور الكولزا وعباد الشمس يجعل من الممكن تقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين الميزان التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في المناطق القروية . بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الإنتاج الوطني يقلل من التأثير على ميزانية الأسر المغربية