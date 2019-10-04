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الأبواب المفتوحة للضيعة التجريبية عين توجضات تحت شعار: الإمكانيات المقومات الوراثية لشجرة التين في المغرب وفرص التثمين

ينظم المعهد الوطني للبحث الزراعي (المركز الجهوي لمكناس) الأبواب المفتوحة للضيعة التجريبية عين توجضات تحت شعار « الإمكانيات الوراثية لشجرة التين في المغرب وفرص التثمين » وذلك يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019

تعتبر هذه التظاهرة فرصة لتقاسم المعلومات مع مختلف المتدخلين المعنيين بتطوير سلسة التين بخصوص النتائج الحديثة للأبحاث حول شجرة التين والمكتسبة في إطار البرامج البحثية للمعهد ولاسيما منها تلك المتأتية من مشروع تدعمه آلية البحوث التنافسية للتنمية والبحث والإرشاد (2017 – 2019) برعاية مديرية التعليم والتكوين والبحث في وزارة الفلاحة. كما تسعى التظاهرة لتوفير مجال لتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء وأطر التنمية والاستشارة الفلاحية والمهنيين لمناقشة التوجهات المستقبلية للنهوض بهذه السلسلة

ولقد عملت البرامج البحثية للمعهد الوطني للبحث الزراعي على إبراز الأصالة والتنوع الوراثي الكبير للموارد الوطنية وتمايزها بين مختلف المناطق الجغرافية. كما مكنت دراسة الأنماط الوراثية المجمعة بالضيعة التجريبية عين تاوجدات، والمكونة من أصناف محلية وأصناف مستوردة، من انتقاء عدد من الأصناف الجيدة من حيث الإنتاجية وجودة الفاكهة والقابلية للتجفيف. في حين ركزت البحوث الجديدة بشكل أساسي على المقومات الوراثية للمواد النباتية وعلى الفرص التي يوفرها تنوع جودة الفاكهة والطرق التي يمكن بها تثمين الإنتاج بالتوجه إلى اختيار الأصناف المناسبة لكل نوع من أنواع التثمين

وبفضل برامج مخطط المغرب الأخضر، يحتل المغرب اليوم المركز الرابع عالميا من حيث إنتاج التين، كما تكتسي هذه السلسلة أهمية سوسيو-اقتصادية بالغة في العديد من المناطق وخصوصا في الأقاليم الشمالية للمملكة: تازة، الحسيمة، تاونات، شفشاون ووزان