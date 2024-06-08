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• معرض معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمثابة منصة للتواصل بين الطلبة وسوق الشغل

• أهمية التآزر البيئي لضمان مستقبل مستدام وذو جودة.

• هدف تكوين150 000 متخرج ضمنها 10000 في التعليم العالي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الجمعة 07 يونيو 2024 بالرباط، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمعرض معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تحت شعار: » التآزر البيئي: أي استراتيجيات مجالية من أجل مستقبل مستدام وذو جودة ». يشكل هذا المنتدى المنظم من طرف جمعيات الطلبة من مختلف الشعب، بما في ذلك الطبوغرافيا والزراعة والصناعات الغذائية والصيد البحري والطب البيطري والهندسة القروية، حدثاً مهما للتفكير والتبادل بين الجهات الفاعلة في القطاع الفلاحي المعنية بتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 في مجالات التكوين والبحث والتطوير. كما أنها نقطة اتصال بين الطلبة والعالم المهني، ونافذة للتعريف بالقطاع الفلاحي ومكانته في الاقتصاد الوطني. في كلمته الافتتاحية، وعلاقةً بموضوع المعرض، أكد الوزير على أهمية التآزر البيئي لضمان مستقبل مستدام وذو جودة، وذكر بالتزام المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. كما شدد على أن التآزر البيئي هو قبل كل شيء رؤية شاملة ومتكاملة للمجال، حيث يتم التفكير في كل إجراء وكل مشروع مع مراعاة التأثيرات على جميع النظم الإيكولوجية.

كما تحدت الوزير عن دور الأساتذة والطلبة الذين يساهمون من خلال أبحاثهم وابتكاراتهم وديناميكيتهم في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه بلادنا. يعد معرض معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذي يحظى بحضور العديد من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الفلاحي ببلادنا، نقطة تقاطع أساسية للتواصل مع العالم المهني، بالإضافة إلى التكوين الأكاديمي الذي يتلقاه الطلبة. بالإضافة إلى الأروقة والعروض المختلفة التي يشرف عليها طلبة المعهد من مختلف الشعب، يتم تنظيم ندوات ومحاضرات يديرها خبراء حول مواضيع مختلفة تتعلق بالتحول الزراعي الإيكولوجي وندرة المياه والصناعة الغذائية والذكاء الجيوفضائي والابتكار. منذ إنشائه قبل أكثر من نصف قرن من قبل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، مكن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من تكوين الأطر والمسؤولين عن القطاع الفلاحي في المغرب.

يعد المعهد مركزا متعدد التخصصات ويتمتع بشهرة وطنية ودولية، حيث يقدم تكوينا عالي الجودة في العديد من الشعب، في خدمة التنمية الفلاحية لبلادنا. تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى تعزيز التكوين الفلاحي من خلال هدف تكوين 150000 متخرج ضمنهم 10000 في التعليم العالي. حضر الحفل ممثلون عن الهيئات الدبلوماسية وممثلو التنظيمات المهنية وأساتذة بالإضافة إلى وفد مهم من المسؤولين بالوزارة.