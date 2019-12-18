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افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصناعات التحويلية للزيتون بتاوريرت

ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 13 دجنبر 2019 بتاوريرت، افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصناعات التحويلية للزيتون تحت شعار “الصناعة التحويلية رافعة للتشغيل ودعامة للتنمية” بحضور والي الجهة وعامل إقليم تاوريرت ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق وعدد كبير من المنتخبين المحليين و ممثلي مهنيي القطاع ومسؤولي الوزارة

ينظم المعرض في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 دجنبر 2019 بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس جهة الشرق وعمالة إقليم تاوريرت والمجلس الإقليمي لتاوريرت والغرفة الفلاحية لجهة الشرق والجمعية الإقليمية لمنتجي الزيتون بتاوريرت ويهدف إلى تعزيز دور سلسلة الزيتون في الرفع من التنمية الاقتصادية وإنعاش التشغيل

على مساحة 2600 متر مربع، يعرف المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض بما في ذلك حوالي 80 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي لزيت الزيتون وزيتون المائدة والمنتجات المجالية

تستفيد السلسلة من عقد-البرنامج الذي تم ابرامه سنة 2009 بين الحكومة والفدرالية البيمهنية لسلسلة الزيتون للفترة 2009-2020. هذا العقد-برنامج يحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها والمتعلقة بتطوير الإنتاج والجودة وتطوير تثمين قوي ومستدام وتحسين الظروف الإطار لهذه السلسلة. بالإضافة إلى ذلك، بموجب العقد برنامج لتطوير الصناعات الغذائية بين الدولة والمهنيين للفترة 2017-2021، التزمت الحكومة بمنح اعانات جديدة لسلسلة الزيتون بما في ذلك بناء وتجهيز وحدات التثمين وتصدير زيت الزيتون والزيتون المعلب

في المغرب، تعتبر سلسلة الزيتون السلسلة الرئيسية للأشجار المثمرة المزروعة حيث تمثل 65 ٪ من مجموع مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني كما يشكل القطاع مصدرا مهما لفرص الشغل إذ يوفر أكثر من 51 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل 380 ألف منصب شغل قار.

تتكون مزروعات الزيتون الوطنية بشكل أساسي من صنف ” البيشولين المغربية” الذي يمثل أكثر من 90٪ من المغروسات. يقدر إنتاج زيت الزيتون برسم الموسم الفلاحي2018 /2019 ب2 مليون طن أي بزيادة قدرها 28 ٪ مقارنة مع الموسم السابق (2017/2018).

بشكل عام، يتم توجيه الإنتاج الوطني بنسبة تصل إلى 65٪ للسحق و25٪ إلى التعليب. يتم سحق الزيتون من قبل قطاع عصري وشبه عصري يتكون من 948 وحدة وقطاع تقليدي يتكون من حوالي 11000 معصرة. يتم تخزين الزيتون بفضل 75 وحدة تعليب حديثة للزيتون و بفضل وحدات تعليب تقليدية

بالنسبة لزيتون المائدة، حوالي ثلثي الإنتاج يأتي من مصانع التعليب الصناعية ويتم الحصول على ما يقارب الثلث من الوحدات تقليدية

يبلغ متوسط الصادرات السنوية حوالي 82290 طنًا من الزيتون المعلب و 13320 طنًا من زيت الزيتون. البلدان المستوردة الرئيسية لزيتون المائدة المغربي هي فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا، في حين أن الصادرات المغربية من زيوت الزيتون موجهة أساسًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا

سلسلة الزيتون بجهة الشرق

تعتبر سلسلة الزيتون في جهة الشرق من أهم من أهم السلاسل النباتية من حيث مساحة الإنتاج وخلق فرص الشغل وهي تمثل حوالي 11 ٪ من مساحة الزيتون الوطنية

تبلغ المساحة الإجمالية لمزروعات الزيتون 118000 هكتار ، منها 87000 هكتار منتجة (موسم 2018-2019). منذ إطلاق المخطط الجهوي الفلاحي، تضاعف معدل التوسع من 2000 هكتار في السنة إلى 4000 هكتار في السنة

ارتفع إنتاج زيت الزيتون من 103000 طن سنة 2008 إلى 192000 طن سنة2018، وذلك بفضل دخول مغروسات الزيتون المنجزة في إطار مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر مرحلة الإنتاج. وقد ارتفعت طاقة التحويل من 62000 طن سنة 2008 إلى 86000 طن سنة 2018 أي بزيادة قدرها 38 ٪

وقد تم في اطار المخطط الجهوي الفلاحي، إطلاق 33 مشروعاً لتطوير الزيتون على مساحة 44000 هكتار، باستثمار قيمته670 مليون درهم لفائدة19100 مستفيد

ارتفع رقم المعاملات في هذه السلسلة من 500 مليون درهم سنة 2008 إلى حوالي 1.15 مليار درهم سنة 2018 ، بزيادة قدرها + 130 ٪ و ارتفعت القيمة المضافة بنسبة + 122 ٪ (مرت من 382 مليون درهم في سنة 2008 إلى أكثر من 850 مليون درهم سنة ). ومن حيث التشغيل، أحدثت السلسلة 4 ملايين يوم عمل في السنة ، أي حوالي 31 ٪ من اليد العاملة في الإنتاج النباتي على صعيد الجهة

وتتوفر الجهة على 375 وحدة لعصر الزيتون (13% عصرية) بسعة 45500طن/ سنة و10 وحدات لتصبير الزيتون بسعة 27000 طن / سنة وسيتم احداث 4 وحدات للتثمين في اطار برنامج 2020

زيارة مشاريع فلاحية على مستوى الاقليم

على هامش المعرض، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لمشاريع فلاحية على مستوى اقليم تاوريرت

ويخص المشروع الأول إعطاء انطلاقة اشغال تحويل مزروعات الحبوب إلى أشجار اللوز والزيتون علي مساحة 3100 هكتار، منها 2950 هكتار من شجر اللوز و 150 هكتار من شجر الزيتون، بمبلغ استثمار 43,5 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع في اطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، ويهدف الى تطوير سلسلتي اللوز والزيتون ، وتحسين دخل الفلاحين وخلق فرص الشغل

ويخص المشروع الثاني تدشين وحدة متكاملة لتلفيف الفلفل الكرز في تاوريرت علي مساحة تفوق 9 هكتارات بمبلغ استثمار 29,5 مليون درهم. وهي وحدة متكاملة تضم وحدة للمعالجة، وحدة للتعبئة، 4 وحدات للتلفيف، وحدات للتخزين، والعديد من المرافق. وسيمكن المشروع من خلق 45 عمل قار و300 منصب شغل موسمي