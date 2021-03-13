ارتفع إنتاج فاكهة الإجاص في الدول الجنوبية

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سيرتفع إنتاج الإجاص بنسبة 1٪ في دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي هذه السنة

يرتقب أن يكون إنتاج الإجاص سنة2021 أعلى بنسبة 1٪ مما كان عليه سنة 2020 في الدول الجنوبية وأعلى بنسبة 2٪ من متوسط ​​جني السنوات الثلاث السابقة (2018-2020) و البالغ 1.346 مليون طن

سيرتفع إنتاج الإجاص في إفريقيا الجنوبية (ب+ 3٪ اي 431،000 طن ، ) ، أستراليا (87،000 طن ، + 2٪) والأرجنتين (656،000 طن ، + 1٪). و بحسب فروتنيوز إن محصول الإجاص سينخفض في تشيلي (161.000 طن ، -3٪) ونيوزيلندا (11.000 طن ، -10٪) . وستظل الأصناف الأكثر شيوعًا هي باكهامز تريومف وويليامز بي سي / بارتليت ، والتي تمثل 36٪ و 28٪ من إجمالي إنتاج هذا المنتج الزراعي في الدول الجنوبية.

من المتوقع أن تزداد صادرات الإجاص بنسبة 6٪ لتصل إلى 709000 طن ، مع أكبر زيادة في الإمدادات من الأرجنتين (374000 طن ، + 12٪) و أفريقيا الجنوبية (214000 طن ، + 2٪). غير انه ، ستنخفض صادرات تشيلي من هذه الفاكهة إلى 108000 طن اي بنسبة 3 بالمئة