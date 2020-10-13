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ارتفاع واردات المغرب من الحليب الأوروبي

رفعت الشركات المغربية العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته وارداتها من الحليب الأوربي بنسبة تقارب 46 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز من العام الجاري

كشفت هسبريس أن واردات الشركات المغربية من الحليب ومشتقاته بلغت قرابة 1.7 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري ، مقابل 1.2 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2019

ضاعفت الشركات المغربية و الأسواق التجارية الكبرى وارداتها من الأجبان الأوروبية بشكل كبير هذا العام. حيث بلغت 725.5 مليون درهم مقابل 540.3 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي

أما الزبدة ، التي تحظى باعجاب كبير في الوسط المجتمعي المغربي ، فقد تم استيرادها بما يقارب 456 مليون درهم حتى يوليوز 2020 من طرف الشركات المحلية ، مقابل 440.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2019

وهكذا، شهدت واردات المغرب من الحليب ومشتقاته زيادة قياسية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وبلغت 22 بالمئة لتصل إلى 520 مليون درهم مقابل 432 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي

ومع ذلك ، ينبه المختصون إلى أن استهلاك المغاربة من الحليب ومشتقاته لا يزال منخفضًا مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية. وهو أقل من المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، والتي تحدد العتبة بـ 90 لترًا من الحليب ومشتقاته سنويًا