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ارتفاع نسبة ملء السدود التابعة للحوض المائي لسبو الى%69

ارتفعت نسبة ملء السدود التابعة للحوض المائي لسبو من 64 في المائة بداية شهر أبريل الى 69 في المائة عند 22 ماي الجاري

وأفادت وكالة الحوض المائي لسبو أن حجم المياه المخزنة حاليا على مستوى سدود الحوض يبلغ 85، 3 مليار متر مكعب مضيفة أن هذا الحجم سيمكن من التزويد بالماء الشروب للمدن والمراكز المعتمدة على السدود وتأمين الري على مستوى حوض سبو وخصوصا المدارات المسقية في الغرب

وقدرت التساقطات المطرية التي همت حوض سبو بين فاتح أبريل و22 ماي ب 125 مم بينما بلغت كمية المياه الواردة خلال نفس الفترة على مستوى سدود الحوض حوالي 420 مترا مكعبا. وتمركزت هذه التدفقات على مستوى سدي الوحدة وادريس الأول

ويعد حوض سبو أحد أهم الأحواض المائية للمملكة بأنشطة فلاحية واسعة تغطي أزيد من 8، 1 مليون هكتار، منها 357 ألف هكتار مسقية، فضلا عن الصناعات الغذائية التي تهم أساسا زيت الزيتون (60 في المائة من الانتاج الوطني) والسكر 50 في المائة

ويمثل الحوض ساكنة من 2، 6 ملايين، نصفها في المجال الحضري، موزعة على 84 مركزا حضريا منها فاس، مكناس، تازة، الخميسات، سيدي قاسم والقنيطرة