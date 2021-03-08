ارتفاع صادرات تركيا من التين المجفف

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زادت صادرات تركيا من التين المجفف بشكل طفيف بنسبة 2 بالمئة

زادت الصادرات التركية من التين المجفف منذ بداية الموسم الحالي بنسبة 2٪ لتصل إلى 158 مليون دولار

يتضح هذا من خلال البيانات الواردة من اتحاد المصدرين لمنطقة إيجة التركية والتي أعلنتها وكالة أناضولو. بدأ موسم تصدير التين المجفف إلى تركيا في 30 شتنبر 2020 وانتهى في 27 فبراير 2021. وخلال هذه الفترة ، تم تصدير 43415 طنًا بقيمة 158 مليون دولار أي بنسبة زيادة تقدر ب2٪ مقارنة بالعام الماضي

المستوردون الرئيسيون لهذا المنتج الفلاحي هم ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وفقًا لرئيس اتحاد مصدري الفواكه المجففة في منطقة إيجة ، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن تحقيق هدف التصدير المحدد لهذا الموسم – 90.000 طن من المنتجات ، تمكنا، بشكل عام، من ضمان زيادة مبيعات صادرات التين المجفف . و بذلك ارتفعت قيمة السلع بالدولار أيضا بنحو 5 بالمئة

و بحسب نفس المصدرالظروف الحالية تزيد من الطلب على التين المجفف. و بذلك يتوقع أن تعرف أسعار التصديرهي الأخرى اتفاعا