Forum Commentaires: Est ce la pépinière est certifiée. Un plant greffé coûte combien? Merci de préciser le nom du porte-greffe et du… -- Très bonne explication merci -- Bonjour, Nous une entreprise de droit Béninois. Nous souhaitons nouer des partenariats avec les exportateurs de fraises en vue d'une… -- Ayant booster un projet pilote relevant des initiatives agroecologiques qui s'inscrit dans l'écosystème d'une économie circulaire verte. Le projet appelé… -- Contenu des informations sur les projets agricoles très intéressant. Appel d'offre spécifique de 2021 détaillé et clair -- - Forum: -- Bonjour, C’est quoi le prix des olives et c’est quoi la rentabilité d’un projet … -- Bonjour Aimerais bien me renseigner sur le courage des puits J’ai un terrain de trois hectare… -- Bonjour, Merci et bravo pour le concepteur de ce site. J’envisage de planter 22 hectares d… -- Salam à tous : Nous sommes une société d’édition et d’intégration de logiciel de gestion d… -- Salam, Je suis un MRE qui veut s’installer au Maroc prochainement. Après le Corona j’e… -- Cher Messieurs, Je m’appelle Miriam et je travaille dans le département commercial de la sociét… -- Bonjour, Nous préparons pour bientôt notre retour au Maroc. Quelle est la fourchette habituelle p…
Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية دولية / ارتفاع صادرات تركيا من التين المجفف
Les exportations de figues sèches de Turquie augmentent légèrement
Les exportations de figues sèches de Turquie augmentent légèrement.

ارتفاع صادرات تركيا من التين المجفف

agrimaroc agrimaroc 08/03/2021 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 2 Vues

زادت صادرات تركيا من التين المجفف بشكل طفيف بنسبة 2 بالمئة

زادت الصادرات التركية من التين المجفف منذ بداية الموسم الحالي بنسبة 2٪  لتصل إلى 158 مليون دولار

يتضح هذا من خلال  البيانات الواردة من اتحاد المصدرين لمنطقة إيجة التركية والتي أعلنتها  وكالة أناضولو. بدأ موسم تصدير التين المجفف إلى تركيا في 30 شتنبر 2020 وانتهى في 27 فبراير 2021. وخلال هذه الفترة ، تم تصدير 43415 طنًا بقيمة 158 مليون دولار أي بنسبة  زيادة تقدر ب2٪ مقارنة بالعام الماضي

المستوردون الرئيسيون لهذا المنتج الفلاحي هم ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وفقًا لرئيس اتحاد مصدري الفواكه المجففة في منطقة إيجة ، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن  تحقيق هدف التصدير المحدد لهذا الموسم – 90.000 طن من المنتجات ، تمكنا،  بشكل عام، من ضمان زيادة مبيعات صادرات التين المجفف . و بذلك ارتفعت قيمة السلع بالدولار أيضا بنحو 5 بالمئة

و بحسب نفس المصدرالظروف الحالية تزيد من الطلب على التين المجفف. و بذلك يتوقع  أن تعرف أسعار التصديرهي الأخرى اتفاعا

Tags

Regardez aussi

Le Mexique exporte un volume record avocat cette saison

المكسيك: تصدير حجم قياسي من الأفوكادو هذا الموسم

ستصدر المكسيك حجمًا قياسيًا للأفوكادو هذا الموسم أعلنت جمعية مزودي الأفوكادو بالمكسيك أنصادرات الأفوكادو المكسيكية  …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2021, Tous droits réservés.
Menu