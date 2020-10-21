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Oriental : La superficie des oliviers est passée de 77.000 à 120.000 ha

ارتفاع المساحة المزروعة بالزيتون في الجهة الشرقية بنحو 55 في المائة خلال 10 سنوات

agrimaroc agrimaroc 21/10/2020 أخبار فلاحية وطنية, التشجير, المحاصيل, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

سلسلة الزيتون بجهة الشرق: ارتفاع المساحة المزروعة بنحو 55 في المائة خلال عشر سنوات

عرفت زراعة سلسلة الزيتون بجهة الشرق خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا هاما في المساحة المغروسة حيث انتقلت من 77 ألف هكتار سنة 2009 إلى 120 ألف هكتار في 2019 و هو ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المائة مقارنة ب 2009 

وأكد بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أن سلسلة الزيتون بالجهة حظيت باهتمام خاص منذ انطلاق المخطط الفلاحي الجهوي حيث بلغ فيها عدد المشاريع المبرمجة 30 مشروعا باستثمار اجمالي يصل إلى 602 مليون درهم

وأشار المصدر ذاته إلى أنه استفاد من هذه المشاريع التي تغطي 40 ألف هكتار حوالي 18 ألف و100 فلاح ، مسجلا أن 32 ألف هكتار تم نجازها في إطار الفلاحة التضامنية للمخطط الفلاحي الجهوي باستثمار إجمالي بلغ 384 مليون درهم، فيما تم إنجاز 11 ألف هكتار من قبل الخواص

وتابع المصدر ذاته أن ارتفاع المساحة المغروسة المخصصة لسلسة الزيتون بنسبة 55 في المائة، ساهم في رفع الإنتاج ليصل إلى 202 ألف طن، بزيادة تقدر بنحو 96 في المائة مقارنة بسنة 2009

وفي ما يخص التثمين، تتوفر الجهة على أكثر من 370 وحدة لاستخلاص زيت الزيتون ضمنها 49 وحدة عصرية بسعة إجمالية تقدر ب 28 ألف طن في السنة، بالإضافة إلى 30 وحدة لتصبير الزيتون بسعة إجمالية 53 ألف طن للسنة متواجدة أساسا بإقليمي تاوريرت و جرسيف حيث يوجه 70 في المائة من الإنتاج لاستخلاص زيت الزيتون و 30 في المائة منه للتصبير

من جهة أخرى، أوضحت المديرية الجهوية للفلاحة أن 20 ألف طن من زيتون المائدة يصدر إلى الخارج، لاسيما السوق الأوروبي الذي يستحوذ على 90 من الصادرات، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات انتقلت من 42 مليون درهم في 2009 إلي 400 مليون درهم في 2019

وأفاد البلاغ بأن رقم معاملات سلسلة الزيتون التي توفر 3,8 مليون يوم عمل يصل إلى نحو 1,2 مليار درهم

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