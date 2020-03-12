Partager

tweet



اخنوش يكشف عن اجراءات الجفاف الطارئة

كشف وزير الزراعة ، عزيز أخنوش ، بعد أن أفسد العديد من الخراب الناجم عن نقص الأمطار والجفاف في المغرب ، عن إجراءات الطوارئ الأولى لمساعدة المزارعين ومربي الماشية

وأعلن وزير الزراعة ، بشكل أساسي ، عن علف الحيوانات ، في شكل إعانات مع الشعير باعتباره “أولوية”. كما سيتم توزيع 55 مليون درهم من الشعير على المزارعين في الأيام المقبلة. كما أطلقنا برنامجاً من 2،165،000 قنطار من الشعير وسيتبعه وقف قدره 11 مليون درهم من الشعير . وقال الوزير ان دعوات المناقصة ستطلق قريبا “. ما “يغطي الشهرين المقبلين” ، حسب المصدر نفسه

سيتم تنفيذ برنامج طوارئ عالمي أكثر كما في عام 2016 ، اعتمادًا على تطور الوضع (الري ، والأعلاف المركبة ، وما إلى ذلك). ولكن حتى لا ننتظر ، فضلنا البدء بهذه الإجراءات

سعر الشعير (باستثناء البلدي) يصل اليوم إلى 3 دراهم. ستتدخل الدولة لتثبيت هذا السعر عند 2 دراهم. بدأت المناقصات بتعيين الكيانات التي ستوزع الشعير حسب الكميات المتاحة. سيتم فتح 82 منفذًا بأسعار ثابتة وقائمة بالمستفيدين . سيتم توجيه النقل إلى المناطق البعيدة عن الطعام بنفس السعر. وأضاف الوزير نأمل أن يؤدي تدخل الدولة إلى خفض الأسعار في السوق بشكل عام

بالإضافة إلى ذلك ، أوضح وزير الزراعة أنه تم عقد اجتماع مع فرق لبدء الخبرة والتقييم بسرعة للتعويض بطريقة أكثر بساطة