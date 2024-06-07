اجراءات استباقية متخذة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1445 (2024) بجهة الداخلة وادي الذهب

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تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى 1445 (2024), شرعت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب في اتخاذ التدابير اللازمة بتنسيق مع جميع المهنيين والفاعلين المعنيين لضمان الظروف الصحية المناسبة لاستقبال عيد الأضحى 1445 (2024).

وإضافة لتدابير رصد وتتبع الحالة الصحية للماشية, عملت مصالح هذه المديرية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية و الجماعات الترابية و مختلف الفاعلين المعنيين على عقد اجتماعات مكثفة و زيارات ميدانية متواصلة في اطار لجن مختلطة لتتبع جملة من التدابير المتخذة و التي همت بالتحديد: – عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1445 (2024)، التي نظمت من طرف المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث شملت هذه العملية المجانية جميع المربين والمسمنين و تم خلالها ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1445 (2024) باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية، وقد أسفرت عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى 1445 (2024) أسفرت عن ترقيم حوالي 24 ألف رأس; – تسجيل وحدات تسمين أضاحي العيد بإشراف مباشر من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل: 262 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى; – مراقبة جودة الأعلاف ومياه توريد الماشية المستعملة في عملية تسمين الأضاحي; – التتبع عن قرب للأ سعار ونقط بيع الأضاحي بالجهة مع تحسيس جميع المتدخلين بالتدابير التي يجب اتخاذها على مستوى وحدات الانتاج وفي سوق الماشية المخصص لعيد الأضحى بالداخلة. هذا و للإشارة، فعرض الجهة من الأضاحي المعدة لعيد الأضحى 1445 يفوق 26 ألف رأس، منها 16 ألف رأس متوفرة محليا و 10 ألف رأس مستوردة ووافدة من الجهات الأخرى للمملكة بغية تلبية طلبات المستهلك من سلالات الأغنام والماعز المتنوعة ; وخلص البلاغ الى أن جميع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالجهة ستظل معبئة لمواصلة تحسيس جميع الفاعلين لضمان تنفيذ التدابير الضرورية والامتثال للشروط الصحية اللازمة من أجل حسن سير الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وبتنسيق تام ووثيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية المعنية.