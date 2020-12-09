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La stratégie agricole du Maroc saluée par un chercheur français

ابن جرير : برنامج “فلاحة ابتكار” يستكمل مرحلته الأولى بانتقاء 5 مقاولات ناشئة

agrimaroc agrimaroc 09/12/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

ابن جرير : برنامج “فلاحة ابتكار” يستكمل مرحلته الأولى بانتقاء 5 مقاولات ناشئة

.استكمل برنامج مواكبة المشاريع المبتكرة المرتبطة بالفلاحة “فلاحة ابتكار لاب”، مرحلته الأولى بانتقاء خمس مقاولات ناشئة ستشارك بالمحطة المقبلة

ويهدف هذا البرنامج، المعلن عنه في إطار منتدى نظمته “أغري إيدج” الوحدة التجارية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، بشراكة مع عدد من الجامعات والمنظمات الوطنية والدولية، إلى دعم الابتكار في القطاع الفلاحي بإفريقيا

.(وذكر بلاغ للجامعة أن الفرق الخمس المنتقاة من قبل هذا البرنامج هي فارمان (بنين) وكنز بلادي (المغرب) وديناميك أغريلينك (أوغندا) وحلول إثيوبيا “أغري تيك” (إثيوبيا) وأكوا إينغ (مصر

وتم اختيار هذه الفرق للمرور إلى المرحلة المقبلة من البرنامج التي تهم تنزيل مشاريعهم، وإدماجهم في السوق، لاسيما من خلال ربط العلاقة مع الزبناء المحتملين، وتمويل مشاريعهم والاستفادة من تكوين في خلق مقاولات ناشئة وريادة الأعمال

وتوصل برنامج “فلاحة ابتكار لاب” بـ131 ترشيحا من 23 بلدا إفريقيا، اختير منها 18 فريقا قصد الاستفادة من دعم ومساندة الخبرة والاستشارة من أجل تحسين أفكار مشاريعهم، وعبر العمل على الجوانب التقنية اللازمة لتنزيلها

وشهدت المرحلة الأولى تنظيم 10 ندوات افتراضية تناولت مواضيع ذات اهتمام عملي في مجال الفلاحة، إلى جانب دورات تدريبية أسبوعية بين الفرق ومكونيهم

وخلص المصدر إلى أن القارة الإفريقية بإمكانها أن تحقق قفزة نوعية وهامة في القطاع الفلاحي بإدماج التكنولوجيات الجديدة في الممارسات اليومية للفلاحين

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