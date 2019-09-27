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إنترناشيونل بايبر- الشركة المغربية للكرتون والورق تحتفل ب 70 سنة في خدمة الاقتصاد الوطني

تحتفل الشركة المغربية للكرتون والورق –« إنترناشيونل بايبر » (CMCP-International Paper)، الرائدة في السوق المغربية للكرتون والورق، بإطفاء شمعتها السبعين، وقضاء 70 سنة في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة بالمغرب، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للدولية لمجموعة الشركة الورق المكلف بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتحقق الشركة رقم معاملات يناهز 2 مليار درهم سنويا، وتستثمر كل عام زهاء 100 مليون درهما في المتوسط. وتشغل الشركة نحو 1350 مستخدم، موزعين على 11 وحدة إنتاجية (في كل القطاعات) مبثوثة في مختلف جهات المملكة

تمثل مناسبة تخليد عيد ميلاد بالنسبة لمجموعة صناعية كبرى من حجم الشركة المغربية للكرتون والورق -« إنترناشيونل بايبر »، بغض النظر عن طابعها الاحتفالي، فرصة سانحة ورمزية من أجل القيام بحصيلة عملها. هكذا يمكن تقييم نموها، ولكن وعلى الخصوص المكاسب التي تجلبها لمحيطها، وأخيرا، الوقوف على مدى اندماجها في الاقتصاد الوطني، في احترام لأولوياتها والتزامها لصالح التنمية البشرية وحماية البيئة

باعتبارها منتجا مشهورا للمنتجات التعبئة والتغليف المصنوعة من الورق والكرتون بالمغرب، والتي تستمد منها ريادة غير قابلة للمنازعة، تزخر الشركة المغربية للكرتون والورق -« إنترناشيونل بايبر »، فرع العملاق العالمي الدولية للورق، بتاريخ عريق، جعل منها فاعلا لا يمكن إغفاله في مجال نشاطها. كمستثمر من الطراز الأول، بمبلغ إجمالي يفوق 700 مليون درهم في الخمس سنوات الأخيرة، لم تتوقف المجموعة عن الابتكار بشكل مستمر سواء من حيث الإنتاج أم من حيث التكنولوجيات المعتمدة في وحداتها الإنتاجية الثلاثة في طنجة والدار البيضاء وأكادير، بطاقة إجمالية تبلغ 250 ألف طن، وثماني وحدات تركيب موزعة على مجموع التراب الوطني إضافة إلى مصنعها للورق في القنيطرة

هذا الانخراط مرتبط ارتباطا مباشرة بتنمية المغرب، كما يسجل ذلك السيد جون سيمس، الرئيس المدير العام لإنترناشيونل بايبر لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، « إنترناشيونل بايبرتحدوها ثقة كبيرة في الاستثمار في المغرب كما يتجلى ذلك في استثمارنا الأخير بطنجة. وكما قال العاهل المغربي الملك محمد السادس أخيرا، فإن نجاح الاستثمار يمكن في الثقة والانفتاح. ونحن نشعر بهذه الثقة وهذا الانفتاح في المغرب، وأملنا أن نستطيع مواصلة الاستثمار هنا بكل ثقة في السنوات المقبلة

أكثر من مجرد صانع، تتكيف المجموعة المغربية باستمرار مع التكنولوجيات الإنتاجية وتعمل على تأهيل أنماطها ومقارباتها الإنتاجية. هذا الإنجاز المزدوج يتجسد بشكل متواصل في اقتناء وتشغيل آلات في قمة التكنولوجيا وأسمى المعايير الدولية للجودة. ويتمخض عن هذا بشكل كبير ارتفاع قدراتها الإنتاجية وتحسين مستمر بأداء مواقعها

في هذا الصدد، يعتبر الفرع المغربي ممونا عالي التنافسية لكل القطاعات. وللاستجابة بشكل أكثر فعالية لاحتياجات مختلف زبائنها، « تتكيف الشركة المغربية للكرتون والورق- إنترناشيونل بايبر مع تطور السوق المغربية، مع جلب حلول ملائمة ومناسبة لإشكاليات الصحة وتوفر كل ضمانات احترام وحماية البيئة من أجل عرض شامل ومندمج »، يقول السيد برنارد لابلود، المدير العام للفرع المغرب ومنطقة غرب إفريقيا للمجموعة المتعددة الجنسيات

ترتكز ديناميكية التقدم لدى الشركة المغربية للكرتون والورق -إنترناشيونل بايبر على خمس دعمات أساسية

حرص مستمر على إرضاء العملاء-

حلول فعالة ومبتكرة في مجال التغليف بالكرتون المموج-

سياسة استشرافية لاستباق تطورات السوق-

خبرة ومهارات في مهن التلفيف بالكرتون المموج ومتعاونين أكفاء وملتزمين-

مجهودات استثمارية مدعمة من أجل الاستجابة تقنيا واقتصاديا لمتطلبات السوق-

إضافة إلى الإنجازات على المستوى الوطني، أكدت الشركة المغربية للكرتون والورق -إنترناشيونل بايبر مكاتها على مستوى أسواق التصدير، بقدرة إنتاجية طلائعية وآجال تسليم مثالية في كل فصول السنة والجودة العالية لكل منتجاتها. بفضل حجم مكانتها الدولية، تمون المجموعة أسواق كندا وروسيا وعدة دول إفريقيةخبرة المجموعة وأداؤها والمستوى العالي من الكفاءة الذي يتمتع به رأسمالها البشري، تؤهل من الشركة المغربية للكرتون والورق -إنترناشيونل بايبر لتكي تكون وأن تتصرف أيضا كمقاولة مواطنة. إنها تنخرط بشكل مباشر وإرادي وصادق في حماية البيئة، فيما تحتم عليها مسؤوليتها الاجتماعية الانخراط في العديد من الأعمال ذات الأهداف المواطنة، خاصة مشاركتها النشطة في مخططات التوعية والتحسيس وتربية الشباب في إطار برنامج إعادة التدوير. كما أنها منخرطة في مكافحة الفشل والهدر المدرسي مبر « سندي »، وهي مؤسسة هدفها دعم تمدرس الأطفال في الوسط القروي

كما تنخرط المموعة بقوة على مستوى حماية البيئة. لهذا الغرض، تسهر على أخذ العديد من البادرات الهادفة على الخصوص إلى الحد من وقع المخافات في الوسط القروي، مع المساهمة في اقتصاد الماء. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مغلفات الكرتون المتموج مصنوعة من الخشب الشيء الذي يحد كثيرا من المشاكل الصحية وأخطار انتشار العدوى. من جهة أخرى، طور مصنع القنيطرة مسلسل إنتاج يمكنه من استعمال الماء الصناعي بدل الماء العذب، وأدى ذلك إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 50 في المائة

ويجب تسجيل أن الفرع المغربي لإنترناشيونل بايبر تعد المقاولة الوحيدة لقطاع التغليف بالكرتون المموج التي تتوفر على شهادة المصادقة Label Forest Stewardship Council التي تعتبر في نفس الوقت علامة écolabel وعلامة écosociolabel

حول إنترناشيونل بايبر (International Paper)

تعد إنترناشيونل بايبر (NYSE: IP) رائدا عالميا في إنتاج مواد التعبئة والتلفيف وعجينة الورق ومنتجات ورقية باستعمال الألياف. وتتواجد الشركة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا الشمالية وآسيا وروسيا. وتساهم منتجاتها في مجال التلفيف والتعبئة في حماية وتثمين البضائع وبالتالي تسهيل عمليات التجارة الدولية: تستعمل العجينة لصناعة الحفاظات والمناديل ومنتجات أخرى للنظافة الشخصية والتي تساهم في الصحة والرفاهية، أما الورق فيعتبر محفزا للتعليم والتواصل، إضافة إلى الأكياس والأكواب والأوعية الورقية السهلة الاستعمال والقابلة للنقل. تشغل المجموعة 52 ألف شخص في 24 دولة وتستجيب لحاجيات أزيد من 25 أف عميل في 150 دولة. وبلغت مبيعاتها الصافية 23 مليار دولار في 2018. ويوجد المقر الاجتماعي للمجموعة في ميمفيس بولاية تينيسي. للمزيد من المعلومات حول الدولية للورق، ومنتجاتنا ومجهوداتنا العالمية كمقاولة مسؤولة، نضرب لكم موعدا على موقعنا

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