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Abricots : Le Maroc 13ème producteur mondial

إنتاج المشمش : المغرب في الرتبة 13 عالميا و الثالثة إفريقياً

agrimaroc agrimaroc 29/06/2020 أخبار فلاحية وطنية, التشجير, الخضر و الفواكه, المحاصيل, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 1 Vues

إنتاج المشمش : المغرب في الرتبة 13 عالميا و الثالثة إفريقياً

على الرغم من تذبذب إنتاج المشمش في المغرب في السنوات الأخيرة ، إلا أنه ازداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة بين 1969-2018 ليصل إلى 101.612 طنًا في 2018 ، ثم اتجه الإنتاج نحو الانخفاض في الأونة الأخيرة

وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بلغت المساحة المخصصة لزراعة المشمش في المغرب 11153 هكتارًا في عام 2018 ، بإنتاجية بلغت 9105.4 كغم للهكتار الواحد.

وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج، فإن المغرب يحتل الرتبة الثالثة عشر في قائمة الدول المنتجة للمشمش و الرتبة الثالثة إفريقياً ، بعد الجزائر التي تفوقت أيضًا على تونس وليبيا وجنوب إفريقيا.

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تطور إنتاج المشمش في المغرب

في المغرب ، يمتد موسم جني ثمار المشمش من يونيو إلى نونبر. تبدأ عملية جني الثمار عندما تكون ناضجة تمامًا. مع نضوج الثمرة ، يتغير لونها من الأخضر إلى البرتقالي المصفر. يتم التجميع يدويًا. الفاكهة الناضجة حساسة للغاية ، وتتم إدارة عملية الجني والتخزين بدقة.

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