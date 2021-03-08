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إنتاج القمح العالمي يتجه نحو تسجيل رقم قياسي في الموسم الحالي

تشير التقديرات الأولية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الإنتاج العالمي للحبوب سيكون قياسيا في عام 2021

بحسب التوقعات الأولية لمنظمة الأغذية والزراعة فإن الإنتاج العالمي للقمح سوف يعرف ارتفاعا خلال سنة 2021 ليصل إلى مستوى قياسي جديد 780 مليون طن، و يرتقب حدوث انتعاش في الإنتاج في الاتحاد الأوروبي الذي سيفوق بكثير التوقعات السيئة للإنتاج في الاتحاد الروسي بسبب الظروف الجوية السيئة

وبحسب صحيفة أغروديياريو، يتوقع أن يصل إنتاج الذرة في جنوب إفريقيا خلال2021 الى رقمه القياسي ، بينما تبين التوقعات أن الإنتاج في أمريكا الجنوبية سيتخطى المتوسط .في حين أن البلدان الواقعة شمال خط الاستواء لم تزرع هذا المحصول

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى التقديرات الجديدة لإنتاج الحبوب عالميا لسنة 2020 ، و تبلغ 2761 مليون طن. وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 1.9٪ مقارنة بالعام الماضي، و التي ساهم فيها إنتاج الذرة في غرب إفريقيا والأرز في الهند ومحاصيل القمح في الاتحاد الروسي وكازاخستان والاتحاد الأوروبي ، والتي فاقت كلها المتوقع

تتضمن توقعات الفاو الجديدة لموسم 2020/2021 زيادة سنوية بنسبة 2.0٪ في الاستخدام العالمي للحبوب إلى 2766 مليون طن ونموًا بنسبة 5.5٪ في التجارة العالمية للحبوب و التي تقدر بنحو 464 مليون طن

كما تشير التوقعات الحالية أن المخزون العالمي من الحبوب سيصل إلى 811 مليون طن بحلول نهاية 2021 ،أي بانخفاض 0.9٪ عن مستواه الاول ، مما سيتسبب في انخفاض نسبة الاحتياطي إلى 6,28٪. و يتوقع أن يعرف المخزون العالمي من الأرز والقمح ارتفاعا ومن الحبوب الخشنة انخفاضا