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إنتاج الأسمدة: المجمع الشريف للفوسفاط يواصل دعمه لنيجيريا

agrimaroc agrimaroc 06/03/2021 أخبار المقاولات الفلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

يساعد OCP الحكومة النيجيرية على زيادة إنتاجها من الأسمدة.

يواصل المجمع الشريف للفوسفاط OCP التزامه بمساعدة الحكومة النيجيرية على تحقيق هدفها المتمثل في تطوير صناعتها الزراعية من خلال زيادة إنتاج الأسمدة.

صرحت جريدة Le Matin أن وزير الموارد البترولية النيجيري ، تيمبير مارتن سيلفا ، يترأس وفد بلاده في رحلة عمل تستمر لغاية 6 مارس كجزء من الشراكة بين المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة النيجيرية .

خلال الزيارة ، ناقش الوفد النيجيري والمكتب الشريف للفوسفاط الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالمنصة الصناعية متعددة الأغراض في نيجيريا. في غضون ذلك ، يأمل المكتب الشريف للفوسفاط  أن يدخل مصنع الأمونيا النيجيري حيز الخدمة بحلول عام 2024. كجزء من المشروع ، تسعى OCP ونيجيريا إلى إنتاج 750.000 طن من الأمونيا ومليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويًا بحلول عام 2025.

وقع المكتب الشريف للفوسفاط والوفد النيجيري ، يوم الإثنين ، مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في قطاع الأسمدة. أقيم حفل التوقيع في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UMP6). تشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين OCP Africa وجمعية منتجي وموردي الأسمدة النيجيرية (FEPSAN) وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري (NSIA). ويهدف الاتفاق ، بالتالي ، إلى “بدء المرحلة الثانية من مبادرة الإخصاب الرئاسية النيجيرية” ، حسب المصدر نفسه.

تم إنشاء المبادرة بعد زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا في ديسمبر 2016. الهدف الرئيسي هو تزويد المزارعين النيجيريين بإمكانية الوصول إلى الأسمدة عالية الجودة بأسعار معقولة لتحسين الصناعة الزراعية . 

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