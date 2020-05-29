Partager

tweet



إقليم ميدلت: افتتاح قريب لسوقين أسبوعيين للتخفيف من انعكاسات الحجر الصحي على مربي الماشية

قررت السلطات الإقليمية لميدلت، اليوم الخميس، فتح سوقين للماشية، وذلك بالريش وبومية

وعلم لدى عمالة الإقليم أن السوق الأسبوعي بالريش سيفتح أبوابه على مدى ثلاثة أيام (السبت والأحد والإثنين)، على أن يبدأ العمل يوم 30 ماي الجاري، في حين سيفتح سوق بومية أبوابه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في إطار تثمين وتشجيع قطاع تربية الماشية بإقليم ميدلت، ومن أجل التخفيف من الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على مربي الماشية

وتمت دعوة الوافدين على السوقين إلى الالتزام التام بشروط السلامة الصحية، بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة الأمان، واستعمال مواد التعقيم، لتفادي أن يتحول السوقان إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا المستجد

وسيتم تقسيم كل سوق إلى مربعات ضمن ثلاث مجموعات كبرى، تهم مربي الأبقار، ومربي الأغنام، ومربي الماعز

وستقوم لجان مختلطة، تحت إشراف السلطات المحلية والمصالح الأمنية (الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة) والوقاية المدنية، وكذا ممثلي المندوبية الإقليمية للصحة، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتعاون مع الجماعتين الترابيتين، بتأطير الوافدين والسهر على سير العمل في احترام تام لإجراءات السلامة الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ويمكن لمربي الماشية ربط الاتصال بمصالح السلطة المحلية بقيادات مقر سكناهم قصد الحصول على رخص التنقل الخاصة للتوجه إلى هذين السوقين