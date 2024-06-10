إقليم الحسيمة: إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر

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• تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي وإطلاق البرنامج الاستثماري 2024-2025

• تنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

• مشروع غرس 630 هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية برسم سنة 2024 في إطار برنامج الفلاحة التضامنية

• بناء مسالك قروية في إطار برنامج 2023-2025

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الأحد 9 يونيو 2024، بزيارة ميدانية إلى إقليم الحسيمة بجهة طنجة-تطوان -الحسيمة. وكان مرفوقاً بعامل إقليم الحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

همت الزيارة تتبع المخطط الفلاحي الإقليمي وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي وإطلاق البرنامج الاستثماري 2024-2025 للإقليم

اطلع الوزير على تفاصيل تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر لإقليم الحسيمة. كما ترأس إطلاق البرنامج الاستثماري لإقليم الحسيمة 2024-2025، والذي يندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

باستثمار قدره 300 مليون درهم، يشمل البرنامج 2024-2025 عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية.

إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، ترأس الوزير عملية توزيع 15شاحنة صهريجية لفائدة 15 جماعة ترابية. يتعلق الأمر بجماعات سنادة، وعبد الغاية السواحل، وزاوية سيدي عبد القادر، وشقران، وتفروين، وسيدي بوتميم، وإساكن، وبني عمارت، وبني بوفراح، وبني جميل مكصولين، وآيت قمرة، وبني عبد الله، والرواضي، وإمرابطن، وإزمورن، وهي الأكثر تضررا من تأخر التساقطات المطرية.

بغلاف مالي قدره 22.19 مليون درهم، يهدف هذا البرنامج، الذي يستفيد منه 9624 مستفيد، إلى حماية الرصيد الحيواني وإدارة الموارد المائية وإدخال زراعات ذات قيمة مضافة عالية وتثمين الأراضي الفلاحية. ويشمل البرنامج البناء الهيدروفلاحية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة، وتوزيع الشعير المدعم وتوزيع الشاحنات الصهريجية لتوريد الماشية.

على مستوى الجماعة الترابية سنادة، اطلع الوزير على برنامج الفلاحة التضامنية 2024-2025. باستثمار قدره 154 مليون درهم، يستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص صغار الفلاحين بالمناطق الجبلية التابعة ل 12 جماعة ترابية بإقليم الحسيمة. في هذا الإطار، قام الوزير بإطلاق أشغال غرس 630 هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية برسم سنة 2024. باستثمار قدره حوالي 7 ملايين درهم، يتضمن هذا البرنامج أيضا إنشاء منصة توضيحية لعرض الأصناف الجديدة المقاومة. سيستفيد من البرنامج 1185 مستفيد من جماعات سنادة، بني بوفراح، إزمورن، بني جميل مكسولين، وبني جميل مسطاسة، والرواضي.

في إطار مشروع دعم تعاونيات تربية النحل، ترأس الوزير عملية توزيع معدات تربية النحل على 30 تعاونية تضم 150 مستفيد من جماعتي سيدي بوزينب وبني عمارت. يهدف هذا المشروع إلى تحسين إنتاج العسل وتثمينه وتنظيم السلسلة ودعم التسويق. كما سيمكن من تحسين دخل مربي النحل والحد من الهجرة القروية.

بناء مسالك قروية

اطلع الوزير على تقدم برنامج بناء المسالك القروية للإقليم للفترة 2023-2025. يشمل هذا البرنامج بناء 110 كلم من المسالك بمبلغ 110 ملايين درهم، يتم إنجازه على شطرين.

يتعلق الشطر الأول بإنجاز 50 كلم من المسالك القروية لفائدة 27 دوار تابع لـ 18 جماعة ترابية بمبلغ 50 مليون درهم لفائدة 13.500 مستفيد. أما الشطر الثاني، فيتعلق بإنجاز 60 كلم لفائدة 28 دوار بالإقليم لفائدة 60.500 مستفيد، بمبلغ 60 مليون درهم. سيمكن البرنامج من فك العزلة عن الساكنة القروية، وتسهيل تسويق المنتوجات الفلاحية، وتحسين الظروف المعيشية للساكنة والحد من الهجرة القروية.

بهذه المناسبة، أشرف الوزير على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مسلك قروي على مسافة 3 كيلومترات بجماعة بني بوفراح لفائدة 900 مستفيد و3 كلم من المسالك بجماعة أربعاء تاوريرت لفائدة 800 مستفيد.