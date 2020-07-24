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“إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات الفلاحية “الشباك الوحيد الإلكتروني

مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة «الجيل الأخضر»، تم إدراج التحول الرقمي في المجال الفلاحي ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية

لذلك، عرف نظام المساعدات والتحفيزات الممنوحة عبر صندوق التنمية الفلاحية تطورا ملحوظا من خلال عملية الرقمنة التي تم تسريع وثيرتها تماشيا مع التدابير الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وقد https://fda.agriculture.gov.ma/gue عملت وزارة الفلاحة على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات تحت مسمى «الشباك الوحيد الإلكتروني» يتم الولوج إليها من خلال الرابط

:تهدف هذه المنصة الالكترونية المخصصة للفلاحين، إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتساهم فعليا في

تسهيل مسطرة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين؛-

تقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة؛-

تدبير أفضل لوتيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية ببلادنا-

وبذلك، يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة، عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوثائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم. وتظل النسخة الورقية للملفات إلزامية، بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملف الالكتروني. ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبء تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة. كما قامت الوزارة الوصية باتخاذ تدابير متعددة تتمثل في تكوين مسؤولي وأطر الشبابيك الوحيدة والمستشارين الفلاحيين. إضافة لحملات التحسيس والإعلام الموجهة لمهنيي القطاع الفلاحي والشركاء العاملين في منظومة المساعدات والتحفيزات الفلاحية يتم من خلالها دعوتهم إلى مرافقة الفلاحين في استعمال هذه المنصة الجديدة لإنجاح إدماجها واعتمادها