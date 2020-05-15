إطلاق مبادرة (كوبلاب) لتقديم الخبرة والدعم التقني للتعاونيات: OCP/UM6P

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إطلاق مبادرة (كوبلاب) لتقديم الخبرة والدعم التقني للتعاونيات

أطلقت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط مبادرة “كوبلاب”، التي تشكل منصة لتقديم الخبرة والدعم التقني للتعاونيات المغربية، حيث تجمع المنصة بين مزيج من خبرة الجامعة والمؤسسة، تضاف إليه مجموعة من أدوات الدعم المبتكرة التي يتم توظيفها في خدمة الإدماج الاجتماعي والنمو المستدام

وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن برنامج (كوبلاب) يهدف إلى أن يشكل آلية لتطوير اقتصاد شامل وعادل ومحفز للتغيير، حيث يهدف إلى تشكيل نظام تعاوني ينضاف إلى المبادرات المتعددة التي تقوم بها مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، في طموحهما لوضع التعليم والابتكار كأدوات لتطوير مهارات الفاعلين في هذا القطاع، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وأضاف البلاغ أن الجامعة ستستضيف مختبر الأفكار والابتكار هذا في حرمها بابن جرير، مما سيوفر فضاء لتعزيز ثقافة الابتكار والتميز من خلال خبرة منظومة المقاولة وريادة الأعمال التابعة للجامعة، وكذا من خلال خدمة احترافية مع نهج شامل ومبتكر لدعم التعاونيات

وفي هذا السياق الخاص بالأزمة الصحية، فقد تم إطلاق إجراءين تجريبيين، يغطيان بشكل رئيسي التعاونيات الزراعية في مواقع أنشطة مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، بالتعاون مع فرق مبادرة المثمر. وستستفيد هذه التعاونيات أيضا من مساهمة مجموعات من المتطوعين من مبادرة آكت فور كومينتي

ويتعلق الإجراء التجريبي الأول بالتدريب والدعم عن بعد للتعاونيات الشريكة خلال فترة الحجر الصحي يهم مواضيع تدبير استمرارية الأعمال والتحول الرقمي

ويهدف الإجراء الثاني إلى منح التعاونيات إمكانية الوصول إلى فرص التجارة الإلكترونية، من خلال إطلاق وشيك عبر الإنترنت، بالتعاون مع مدرسة 1337، لسوق لبيع وشراء المنتجات المحلية من التعاونيات المستفيدة من هذا البرنامج

وسيشكل هذا الإجراء فرصة لهم لتسويق منتجاتهم وتحقيق دخل خلال هذه الفترة، ولضمان استئناف النشاط في مرحلة تتأثر فيها العادات وطرق الشراء بشدة بآثار الأزمة الصحية العالمية. وسيتم توزيع المنتجات من خلال دورة قصيرة من خلال شركاء في مناطق مختلفة

من جهة أخرى، سيواصل (كوبلاب) دعم ثماني تعاونيات نسائية تم اختيارها كجزء من دعوة المشاريع التي أطلقها مكتب تنمية التعاون في 8 مارس، من خلال تعزيز مؤهلاتها التقنية ودعم تطوير أنشطتها

وتجدر الإشارة إلى أن (كوبلاب) يندرج في إطار مختبر الابتكار الاجتماعي، ومقره في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية

ويعد هذا المختبر فضاء نشيطا من المهارات، مفتوح لمحيطه المحلي والإقليمي والوطني، ويهدف إلى دعم الأفراد والمنظمات الخاصة أو العامة في التفكير في مشاريعهم الاجتماعية وتطويرها

ومن خلال إنشاء (كوبلاب)، يطمح مختبر الابتكار الاجتماعي إلى الاستجابة بشكل فعال ومستدام لاحتياجات التعاونيات من خلال دعم وتطوير مبادراتها

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