Partager

tweet



إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2020

تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية

وقد عرفت النسخ السابقة نجاحا كبيرا تميز بمشاركة عدد كبير من الصحفيين المنتمين لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري (التلفزة والراديو)

وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية مكافأة مجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الاهتمام الذي يولونه للقطاع وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية ببلادنا

وسيتم تسليم الجائزة من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 14 أبريل إلى 19 أبريل 2020

وتستهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والاذاعية للفترة الممتدة من 01 أبريل 2019 إلى 30 مارس 2020 من خلال جائزة كبرى لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة لمنح جائزة ثانية وثالثة للصنفين

وستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي هيآت التعليم ووزارة الفلاحة. وسيتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم