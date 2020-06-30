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إطلاق الشطر الثاني من برنامج محاربة آثار الجفاف بجهة الداخلة – وادي الذهب

أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة – وادي الذهب، عن إطلاق الشطر الثاني من البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار الجفاف وإغاثة الماشية في الجهة برسم سنة 2019-2020

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن ما مجموعه 1500 كسابا استفادوا من الشطر الأول من هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنفيذ هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتوزيع الشعير المدعم ونقل الاعلاف الأخرى

وتهم المحاور الرئيسية للبرنامج توزيع حصة من الشعير المدعم، واقتناء أعلاف الماشية المدعمة، وتحمل مصاريف نقل حصة من الأعلاف الأخرى غير المدعمة، وتوريد الماشية عبر شاحنات صهريجية وصهاريج بلاستيكية

وأشار البلاغ إلى أن الشطر الثاني من البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار الجفاف وإغاثة الماشية يهم توزيع حصة ثانية من الشعير المدعم بثمن 200 درهم للقنطار، ودعم أعلاف أخرى كثفل الشمندر والعلف المركب، فيما تتحمل الدولة الفرق مع ثمن السوق وكذا مصاريف النقل

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية الجهوية للفلاحة تتحمل مصاريف نقل حصة من الأعلاف الأخرى غير المدعمة بالمجان إلى جميع مراعي الجهة لفائدة الكسابة

كما يهم الشطر الثاني من البرنامج حفر وإصلاح وتهيئة الآبار بالجهة لتوفير المياه لتوريد الماشية، واقتناء وتوزيع الصهاريج البلاستيكية، وتعبئة الشاحنات الصهريجية خاصة بالمناطق التي لا تتوفر على الآبار

وأكدت المديرية الجهوية أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بشكل عادي، وبتنسيق تام بين جميع الشركاء، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية والصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19

وأشارت إلى أن مصالحها تتابع بشكل يومي مؤشرات الموسم الفلاحي بالجهة، مبدية استعدادها لاتخاذ إجراءات تكميلية أخرى