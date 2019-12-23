Partager

tweet



إسدال الستار بالقنيطرة على فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية

اختتمت مساء يوم الأحد 15 دجنبر الجاري، فعاليات المعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة في نسخته الرابعة، الذي نظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف المديرية الجهـوية للفلاحـة لجهة الرباط – سلا- القنيطرة، بشراكة مع الغرفة الفلاحية و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وبتعاون مع عمالة القنيطرة، تحت شعار” المنتوجات الجالية في خدمة التشغيل الذاتي للشباب القروي و تعزيز الاستثمار”، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 دجنبر2019 بمدينة القنيطرة

عرف المعرض نجاحا مهما، إذ حققت التنظيمات المهنية رقم معاملات فاق 921 000درهم واستقطاب العارضين والزوار الذين بلغ عددهم خلال الأيام الأربع نحو 25000زائر، مما ساهم في دعم الاقتصاد التضامني وخلق رواج تجاري وتسويق العارضين لمنتوجاتهم والتعريف بجميع السلاسل الإنتاجية قصد دعم الفلاح الصغير والمتوسط بالجهة خاصة و المغرب عموما

إن المعرض الذي نظم لأول مرة بمدينة القنيطرة، شكل فضاء لعرض و التعريف بالمنتوجات المجالية ذات جودة عالية و مواصفات المكتب الوطني للسلامة الصحية، الخاصة بالتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، إذ عرف المعرض مشاركة 70 تنظيم مهني فاعل، منه 41 تنظيم مهني يمثل جهة الرباط سلا القنيطرة و 28 تنظيم مهني من باقي جهات المملكة

على مدى أربع أيام، عرض المشاركون منتوجات مجالية متنوعة منها أنواع العسل ومشتقاته، أنواع متعددة من الكسكس، عدس زعير المرمز، زيت الأركان ومشتقاته، زيت الزيتون، الزعفران، اللوز،التين، الكبار، التمور بمختلف أصنافها ، الورد ومشتقاته، مشتقات لحم النوق، الكامون ، مشتقات الصبار…وكذلك أصناف متعددة من الأعشاب الطبية والعطرية كالخزامى والزعتر و غيرها التي تستعمل في أغراض علاجية وتجميلية وكذا المطبخ. كما احتضنت مدينة القنيطرة عدة أنشطة موازية للمعرض نشطتها الفرق الشعبية و الفلكلورية للجهة

يهدف المعرض إلى المساهمة في تنمية وتثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها جهة الرباط سلا القنيطرة خاصة العسل الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من الإنتاج الوطني و أكثر من 17 نوع ذو جودة عالية من الكسكس والنباتات العطرية والطبية وكذا المنتجات المجالية بباقي جهات المملكة. كما تروم هذه التظاهرة توجيه ومواكبة المشاركين من أجل تحسين جودة المنتجات وتشجيع تبادل التجارب بين التعاونيات الفلاحية

ونظرا للأهمية التي توليها وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية لتنمية المنتوجات المجالية كقاطرة لتطوير الفلاحة التضامنية وخلق دينامية جديدة لتنمية العالم القروي، فقد حضي شرف افتتاح المعرض الجهوي للمنتجات المجالية، برئاسة الكاتب العام لوزارة الفلاحة عامل إقليم القنيطرة ورئيس الغرفة الفلاحية بالجهة والمدير الجهوي للفلاحة للرباط سلا القنيطرة وعدة فعاليات بالوزارة

على هامش المعرض، نظمت موائد تواصلية و تغطية إعلامية مكثفة لأنشطة المعرض و المسؤولين عنه وكذا عارضيه طيلة أيام هذه النسخة