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إسبانيا :الرابطة المهنية للفراولة الأندلسية تنفي إساءة معاملة العمال الموسميين للمغاربة

تم تنظيم برنامج للأنشطة في مدريد وتناول وضع النساء المغربيات والموسميات العاملات في حملة هويلفا للفاكهة الحمراء يوم الخميس

تضمن البرنامج ، من بين أنشطة أخرى ، اجتماع مائدة مستديرة تم خلاله استجواب عملية التوظيف وراء العمال المغاربة اليوم وظروف العمل في هذا المجال ، وكذلك أثناء إقامتهم في هويلفا

الرابطة المهنية للفراولة الأندلسية ومدير (interfresa) بيدرو مارين ، رئيس خطة المسؤولية الأخلاقية والعمل الاجتماعي والمساواة (بريسلي) ، بورخا فيريرا ، استقرى في العاصمة الإسبانية لتقديم رؤيتهم لواقع العمل الموسمي في حقول الفراولة ، مما يدعو إلى التشكيك في جميعالإجراءات الخاصة بشبكة ( Solidarity Reception Network) ، والمتاحف الموجود ، الجهة المنظمة للحدث

في البداية ، تردد منظمو البرنامج في مشاركة ممثلي هويلفا والتدخل في النقاش. وأخيرا فعلت فيريرا. بالإضافة إلى ذلك ، نفى جميع الاتهامات المتعلقة بالعنصرية أو المضايقة أو الاستغلال أو العنف ، من بين أمور أخرى على العمال الموسميين المغاربة ، وخاصة في الحقول الزراعية.