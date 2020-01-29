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أونسا يعزز برنامجه الوقائي ضد أهم الأمراض الحيوانية المعدية

باشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا”، ابتداء من 17 يناير 2020، حملة التلقيح التذكيرية لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية مقرونة بعملية ترقيم الأبقار غير المرقمة بمجموع التراب الوطني

وبالموازاة مع ذلك، أطلق المكتب حملة تلقيح وقائية وطنية لتحصين مجموع القطيع الوطني من الأغنام ضد مرض الجدري ومرض طاعون المجترات الصغيرة ولتحصين القطيع الوطني من الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

وتأتي حملات التلقيح هذه في إطار تنزيل برنامج عمل أونسا لمحاربة الأمراض المعدية، والذي يروم أساسا تعزيز مناعة القطيع الوطني ضد هذه الأمراض الحيوانية الثلاثة (مرض الحمى القلاعية، ومرض الجدري، ومرض طاعون المجرات الصغيرة) والتي لا تنتقل إلى الإنسان

وسيتم تنفيذ هذه الحملات المجانية لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لأونسا والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين

جدير بالذكر أن المكتب نظم خلال سنة 2019 حملتي تلقيح وطنتين لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية أسفرت عن تلقيح 2,97 مليون رأس من الأبقار خلال الحملة الأولى وتطعيم 2,6 خلال حملة التلقيح التذكيرية. كما تم تحصين أزيد من 27.5 مليون من الأغنام والماعز ضد هذا المرض، بتغطية شملت مجمل القطيع الوطني

يشار إلى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص.