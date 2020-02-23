أونسا يدعو المؤسسات العاملة في القطاع الغذائي إلى إجبارية الحصول على الترخيص الصحي ويحدد أجلا أقصى لذلك

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أونسا يدعو المؤسسات العاملة في القطاع الغذائي إلى إجبارية الحصول على الترخيص الصحي ويحدد أجلا أقصى لذلك

تجاوز عدد المقاولات والمؤسسات العاملة في القطاع الغذائي الحاصلة على الترخيص الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” 7800 وحدة إلى نهاية 2019، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 07-28 ومرسومه التطبيقي الذي ينص على ضرورة حصولها على الترخيص على المستوى الصحي لمزاولة نشاطها.

ويدعو المكتب جميع المقاولات والمؤسسات غير الحاصلة على الترخيص الصحي إلى تسوية وضعيتها قبل متم يونيو 2020 وتطبيق المقتضيات القانونية القاضية بإلزامية حصولها على الترخيص من طرف أونسا من أجل إنتاج وتسويق منتجاتها الغذائية. ويحثها على إيداع ملفاتها لدى المصالح الإقليمية للمكتب قبل انقضاء التاريخ المحدد.

جدير بالذكر أن عدد المقاولات والمؤسسات المرخصة على المستوى الصحي من طرف أونسا ارتفع من 2400 مؤسسة سنة 2010 إلى 7828 مؤسسة إلى حدود نهاية 2019.