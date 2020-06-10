أونسا :عملية الترقيم ماتزال متواصلة في مختلف جهات المملكة 

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أونسا :عملية الترقيم ماتزال متواصلة في مختلف الجهات لتشمل جميع رؤوس الماشية المعدة للعيد

بلغ عدد الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى والتي تم ترقيمها أزيد من 4.5 مليون رأس

عملية الترقيم ماتزال متواصلة في مختلف الجهات لتشمل جميع رؤوس الماشية المعدة للعيد

المصالح البيطرية للمكتب قامت بتسجيل 242.000 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز في إطار برنامج ِعيد الأضحى

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 1441 (2020) شملت عملية ترقيم الأغنام والماعز التي يتم تسمينها والمعدة للعيد، خلال الفترة ما بين 22 أبريل و6 يونيو 2020، أزيد من 4.5 مليون رأسا من الأغنام والماعز

ويتم على غرار السنتين الماضتين ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، بالإضافة إلى عبارة “عيد الأضحى” ومجسم رأس كبش

عملية الترقيم، التي مازالت متواصلة في مختلف الجهات، تدخل في إطار الاستعدادات المتخذة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لعيد الأضحى