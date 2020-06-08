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أول سوق نموذجي للماشية على الصعيد الوطني يرى النور في مدينة أزرو

افتُتِح أول سوق نموذجي للماشية على الصعيد الوطني، يوم السبت، في مدينة أزرو، حيث استوفى شروط الصحة والوقاية المعتمدة من طرف وزارة الصحة من أجل التصدي لـ”جائحة” كورونا

وتحدث المدير الجهوي للفلاحة جهة فاس-مكناس، كمال حيدان، عن أهمية إحداث سوق الماشية الأول من نوعه وطنيًا مشيرا أن افتتاح السوق بأزرو، الإقليم المعروف كأبرز وجهة لتربية الماشية، يأتي استجابةً لطلب مربي الأغنام والماعز. مضيفا أنه تمت تهيئة السوق في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والسلطات المحلية، كما يندرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2030-2020” للتنمية المتنوعة في العالم القروي

وأوضح نائب رئيس الكونفدرالية، رشيد بنعلي، أن هذا السوق يلبي انتظارات مربي الماشية الذين تضرروا بشدة من “الجائحة”، كما أشار أنه في حال نجاح هذه التجربة، سيتم تعميمها على باقي جهات المملكة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للاستشارة الفلاحية، جواد باحجي، أن سوق أزرو يشكل تجربة نموذجية على المستوى الوطني ستفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مناطق أخرى مبرزا أن المكتب يتدخل من أجل توجيه الفلاحين على الصعيدين الصحي والوقائي مع اقتراب عيد الأضحى