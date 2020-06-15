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ألمانيا تعيد شحنة بطيخ إسباني لاحتوائها على بقايا مبيد حشري

agrimaroc agrimaroc 16/06/2020 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 2 Vues

ألمانيا تعيد شحنة بطيخ أحمر من منشئ إسباني لاحتوائها على بقايا مبيد حشري

قررت السلطات الألمانية إعادة شحنة بطيخ أحمر من منشئ  إسباني لعدم مطابقتها للمواصفات الألمانية 

إذ كانت تحتوي على متبقيات مبيد الحشرات “أوكساميل” المصنف شديد الخطورة من طرف نظام الإنذار للأغذية والأعلاف وهونظام إنذارأوروبي سريع  يسمح بمشاركة المعلومات حول المخاطر الصحية  الناجمة عن الطعام بشكل فعال

كان الأوكساميل موجودًا في البطيخ بمعدل 0.12 ملليغرام / كيلوغرام بينما الحد الأقصى لمخلفات الأوكساميل هو 0.01 ملليغرام لكل كيلوغرام.

كانت الفاكهة موجهة لرفوف المتاجر الكبرى في ألمانيا، إلا أنه تم الكشف عن بقايا المبيدالحشري بعد إجراء التحليلات في إطار مراقبة قامت بها الشركة المستوردة نفسها، وهو السبب الذي دفع السلطات التنبيه على استهلاك البطيخ الاسباني. أصدر نظام الإنذار للأغذية والأعلاف RASFF الإنذار في 11 مايو.

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