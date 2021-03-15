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La campagne contre la viande de Bill Gates dérange industrie allemande
La campagne contre la viande de Bill Gates dérange l'industrie allemande.

ألمانيا ترد على بيل جيتس في حملته ضد اللحوم

agrimaroc agrimaroc 15/03/2021 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 3 Vues

ألمانيا ترد على بيل جيتس في حملته ضد اللحوم

نشر بيل جيتس ، مؤسس شركة ميكروسوفت ، كتابًا جديدًا بعنوان “كيفية تجنب كارثة مناخية” دعا فيه المستهلكين إلى اختيار اللحوم الاصطناعية وبالتالي  مكافحة تغير المناخ. أرادت صناعة اللحوم الألمانية الرد ، فكتبوا خطابًا مفتوحًا

في الرسالة ، أبوا إلا أن يستهلوا ، وفقًا لـ أكروديجيتال ، بشكره على عمله كفاعل خير في العديد من المشاريع الاجتماعية والزراعية التي تم تنفيذها في إفريقيا على مدى العقود الماضية

ثانيًا ، أشاروا إلى أن غالبية غازات الاحتباس الحراري تأتي من النقل والصناعة ، وليس الثروة الحيوانية ، على الرغم من أن العديد من المجموعات تحاول تضليل المستهلكين في هذا الصدد

في ألمانيا ، وفقًا للبيانات التي يقدمونها ، تمثل الانبعاثات من القطاع الزراعي 7.4٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأيضًا بين عامي 1990 و 2018 ، تم خفض انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية بنسبة 20٪.و كان هذا الخفض 40٪ على مستوى الاتحاد الأوروبي

ثالثًا ، أشاروا إلى أن بيل جيتس لم يكن يتمتع بمصداقية كاملة ، حيث استثمر ملايين الدولارات في شركة بيوند ميت. هذه الشركة ، التي تأسست عام 2009 في لوس أنجلوس ، تنتج بدائل اللحوم من بروتينات نباتية

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