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ألمانيا ترد على بيل جيتس في حملته ضد اللحوم

نشر بيل جيتس ، مؤسس شركة ميكروسوفت ، كتابًا جديدًا بعنوان “كيفية تجنب كارثة مناخية” دعا فيه المستهلكين إلى اختيار اللحوم الاصطناعية وبالتالي مكافحة تغير المناخ. أرادت صناعة اللحوم الألمانية الرد ، فكتبوا خطابًا مفتوحًا

في الرسالة ، أبوا إلا أن يستهلوا ، وفقًا لـ أكروديجيتال ، بشكره على عمله كفاعل خير في العديد من المشاريع الاجتماعية والزراعية التي تم تنفيذها في إفريقيا على مدى العقود الماضية

ثانيًا ، أشاروا إلى أن غالبية غازات الاحتباس الحراري تأتي من النقل والصناعة ، وليس الثروة الحيوانية ، على الرغم من أن العديد من المجموعات تحاول تضليل المستهلكين في هذا الصدد

في ألمانيا ، وفقًا للبيانات التي يقدمونها ، تمثل الانبعاثات من القطاع الزراعي 7.4٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأيضًا بين عامي 1990 و 2018 ، تم خفض انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية بنسبة 20٪.و كان هذا الخفض 40٪ على مستوى الاتحاد الأوروبي

ثالثًا ، أشاروا إلى أن بيل جيتس لم يكن يتمتع بمصداقية كاملة ، حيث استثمر ملايين الدولارات في شركة بيوند ميت. هذه الشركة ، التي تأسست عام 2009 في لوس أنجلوس ، تنتج بدائل اللحوم من بروتينات نباتية