أكثر من 676 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية بجهة بني ملال-خينفرة

Partager

tweet



جهة بني ملال-خينفرة: أكثر من 676 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية

أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة بني ملال خنيفرة عن تخصيص 676 ألف و290 قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الأغنام بالجهة

وأوضح بلاغ للمديرية أن الكمية الموزعة إلى غاية 30 يونيو الماضي بلغت 365 ألف و526 قنطار استفاد منها 104 ألف و686 كسابا، وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإغاثة الماشية والتخفيف من آثار النقص الحاصل في الموفورات الكلئية، نتيجة شح التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الجاري

وأضاف أن هذه الكمية المذكورة مقسمة على حصص وموزعة بين إقليم بني ملال ب(65 ألف و635 قنطار لفائدة 13 ألف و111 كساب)، وإقليم الفقيه بن صالح (54 ألف و733 قنطار لفائدة 12 ألف و326 كساب)، وإقليم ازيلال (74 ألف و366 قنطار لفائدة 23 ألف و341 كساب) ، وإقليم خنيفرة (80 ألف و174 قنطار لفائدة 19 ألف و183 كساب)، وإقليم خريبكة (90 ألف و60 قنطار لفائدة 36 ألف و725 كساب)، مذكرا بأن هذه العملية ستتواصل من أجل توزيع الكميات المتبقية، والتي تناهز 310 ألف و764 قنطار من الشعير المدعم على أقاليم الجهة

وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع عملية توزيع الشعير المدعم تم توزيع الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار، حيث ناهزت الكمية المخصصة للجهة 70 ألف قنطار