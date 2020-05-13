أكادير: إطلاق برنامج طموح يهم تجديد و صيانة شجر الأركان

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أكادير: إطلاق برنامج طموح يهم تجديد شجر الأركان على مساحة تناهز378 هكتارا

.رصدت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان اعتمادات مالية تقدر ب48,3 مليون درهم لانجاز مشروع غرس و صيانة شجر الأركان

‏أفادت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان أنه سيتم إطلاق برنامج طموح يهم تجديد شجر الأركان على مساحة تناهز378 هكتارا.

المشروع موضوع ضمن طلبات العروض، و سيهم أربع جماعات داخل الجهة :116 هكتار بأمسكرود ، 112 هكتاربأزيار ،100 هكتار بتامري و50هكتار بتيكي .

و في سياق هذا البرنامج، سيتم تنفيذ عملية تشجير مساحة 10000 هكتار على امتداد ست سنوات،و التي تبلغ تكلفتها49,2 مليون دولار، وذلك بشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ.

هذا و تلعب الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان دورا مهما في تنفيذ أشغال غرس و صيانة شجر الأركان و النباتات الطبية و العطرية.

يندرج هذا المشروع ضمن برنامج تنمية تطوير استرزاع الأركان في المناطق الهشة و يشمل مساحات تابعة لثلاث أقاليم :700 هكتار في إقليم الصويرة،60هكتار في إقليم سيدي إفني، 710هكتار في إقليم تيزنيت.

شجرة الأركان هي شجرة مستوطنة بالمغرب، وهي محور نظام رعوي وفلاحي فريد من نوعه وتغطي مساحة تبلغ حوالي 830 ألف هكتار في المناطق الأطلسية شبه الجافة والجافة بالمغرب. يوفر هذا النظام البيئي، ذو الاستخدامات والأدوار المتعددة، إمكانات كبيرة لتحسين مستوى عيش الساكنة القروية.