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أفريقيا الجنوبية تتوقع زيادة في صادراتها من العنب

رفعت جنوب إفريقيا مرة أخرى توقعاتها لصادرات العنب لموسم 2020-2021 وسط ظروف جني ملائمة في المناطق الثلاثة للزراعة بالكاب الغربي

بحسب فريش فروت بورتال ، بينت صناعة عنب الطاولة في إفريقيا الجنوبية من خلال تقديرها الرابع أن القطاع يتوقع الآن جني كميات تتراوح بين 67.2 و 70.9 مليون علبة من العنب

عرفت هذه الأرقام زيادة مقارنة بالتقدير الثالث الذي عبرعن أرقام تتراوح بين 65.3 و 69.8 مليون علبة ، والذي هو أعلى قليلاً من التقدير الأصلي البالغ 65 إلى 69.8 مليون. كما أنه يفوق بشكل ملحوظ التقدير الثاني الذي جاء فيه 61.7 – 67.1 مليون علبة من العنب والذي تم إصداره بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها بعض مناطق زراعة هذه الفاكهة

في الموسم الماضي ، عبأت إفريقيا الجنوبية 66.15 مليون صندوق للتصدير. وخلال موسمي 2018-2019 و 2017-2018 ، تم تعبئة 61.13 و 62.06 مليون صندوق على التوالي