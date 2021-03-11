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L'Afrique du Sud s'attend à une hausse de ses exportations de raisins
L'Afrique du Sud s'attend à une hausse de ses exportations de raisins.

أفريقيا الجنوبية تتوقع زيادة في صادراتها من العنب

agrimaroc agrimaroc 11/03/2021 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 13 Vues

أفريقيا الجنوبية تتوقع زيادة في صادراتها من العنب

رفعت جنوب إفريقيا مرة أخرى توقعاتها لصادرات العنب لموسم 2020-2021 وسط ظروف جني ملائمة في المناطق الثلاثة  للزراعة بالكاب الغربي

بحسب فريش فروت بورتال ، بينت صناعة عنب الطاولة في إفريقيا الجنوبية من خلال تقديرها الرابع أن القطاع يتوقع الآن جني كميات  تتراوح بين 67.2 و 70.9 مليون علبة من العنب

عرفت هذه الأرقام زيادة مقارنة بالتقدير الثالث الذي عبرعن أرقام تتراوح بين 65.3 و 69.8 مليون علبة ، والذي هو أعلى قليلاً من التقدير الأصلي البالغ 65 إلى 69.8 مليون. كما أنه يفوق  بشكل ملحوظ  التقدير الثاني الذي جاء فيه 61.7 – 67.1 مليون علبة من العنب والذي تم إصداره بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها بعض مناطق زراعة هذه الفاكهة

في الموسم الماضي ، عبأت  إفريقيا الجنوبية 66.15 مليون صندوق للتصدير.  وخلال موسمي 2018-2019 و 2017-2018 ، تم تعبئة 61.13 و 62.06 مليون صندوق على التوالي

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