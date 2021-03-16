أسعار المشمش  في انخفاض مستمر عالميا

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تراجع الأسعار العالمية للمشمش والمشمش المجفف باستمرار وتزايد متطلبات الجودة

انخفضت التجارة العالمية للمشمش المجفف من ناحية القيمة النقدية سنويا منذ 2011 بنسبة 3.5٪ وانخفضت تجارة المشمش الطازج بنسبة 0.5 بالمئة

و هذا قد يشير إلى أن الطلب على المشمش الطازج في السوق العالمية أكبر بكثير من الطلب على المشمش المجفف. في نفس الوقت ، نجد أن حجم تجارة المشمش الطازج أعلى بكثير من حجم تجارة المشمش المجفف

هذه البيانات تم الإعلان عنها من قبل اوندري يرماك ، الاقتصادي الذي يعمل في إدارة الاستثمار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، في مؤتمر عبر الإنترنت تجارة المشمش في طاجيكستان: نجاعة في الإنتاج وفي التحويل والتسويق

وكان هذا الحدث من تنظيم مشروع ايست فروت الدولي بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي للتعمير و التنمية، على منصة سابيانزا.ميديا

أما فيما يتعلق بمتطلبات الجودة ، يجب أن تكون الأصناف قابلة للنقل وذات مذاق جيد. على سبيل المثال ، في أسواق دول الاتحاد الأوروبي ،يتزايد الطلب على الأصناف ذات اللونين ، في حين يتراجع الاقبال على المشمش الأحمر