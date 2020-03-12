ارتفعت أسعار الحبوب بشكل حاد في المغرب

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ارتفعت أسعار الحبوب بشكل كبير في المغرب

تشهد أسواق الحبوب والبقوليات الوطنية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار بسبب الجفاف المستعر في المملكة

قال تاجر في سوق الحبوب بالدار البيضاء الجفاف أثر بشكل كبير على أسعار الحمص الذي انخفض في 10 أيام من 10 درهم / كلغ إلى 15 درهم / كلغ ، مضيفًا أن سعر العدس زاد أيضًا 9 دراهم ، مع 6 درهم /كلغ ، حطم سعر الشعير رقماً قياسياً غير مسبوق في المغرب

وفي هذا السياق ، بدأ صغار المزارعين في التخلص من ماشيتهم عن طريق بيعها بأسعار ضحى بها ، على وجه الخصوص ، لارتفاع أسعارالأعلاف التي تجاوزت حاجز 150 درهم في الأيام الأخيرة يمكن أن يكون الانخفاض في إنتاج الحبوب ضربة لخطط المغرب لإنعاش الاقتصاد المتضرر في السنوات الأخيرة. بسبب ضعف المحاصيل وضعف الطلب من سوق التصدير الأوروبي الرئيسي.و الزراعة توظف حوالي %35 من القوى العاملة في البلاد وتساهم بنحو %12 من الاقتصاد. في مواجهة هذا الوضع ، من المتوقع أن تزيد واردات القمح في الموسم المقبل مما سيفيد البلدان الأوروبية