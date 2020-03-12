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ارتفعت أسعار الحبوب بشكل حاد في المغرب
ارتفعت أسعار الحبوب بشكل حاد في المغرب

ارتفعت أسعار الحبوب بشكل حاد في المغرب

Asma Redaction AgriMaroc 12/03/2020 أخبار فلاحية وطنية, الحبوب, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

ارتفعت أسعار الحبوب بشكل كبير في المغرب

تشهد أسواق الحبوب والبقوليات الوطنية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار بسبب الجفاف المستعر في المملكة

قال تاجر في سوق الحبوب بالدار البيضاء  الجفاف أثر بشكل كبير على أسعار الحمص الذي انخفض في 10 أيام من 10 درهم / كلغ إلى 15 درهم / كلغ ، مضيفًا أن سعر العدس زاد أيضًا 9 دراهم ،  مع 6 درهم /كلغ ، حطم سعر الشعير رقماً قياسياً غير مسبوق في المغرب

وفي هذا السياق ، بدأ صغار المزارعين في التخلص من ماشيتهم عن طريق بيعها بأسعار ضحى بها ، على وجه الخصوص ، لارتفاع أسعارالأعلاف التي تجاوزت حاجز 150 درهم في الأيام الأخيرة يمكن أن يكون الانخفاض في إنتاج الحبوب ضربة لخطط المغرب لإنعاش الاقتصاد المتضرر في السنوات الأخيرة. بسبب ضعف المحاصيل وضعف الطلب من سوق التصدير الأوروبي الرئيسي.و الزراعة توظف حوالي %35 من القوى العاملة في البلاد وتساهم بنحو %12 من الاقتصاد. في مواجهة هذا الوضع ، من المتوقع أن تزيد واردات القمح في الموسم المقبل مما سيفيد البلدان الأوروبية

 

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