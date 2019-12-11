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أخنوش يسلم الشواهد لخريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة و يقوم بزيارة ورش حاضنة لإنشاء المقاولات لمواكبة الشباب

ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 09 دجنبر 2019 بمركب البستنة لأكادير، حفل تسليم الشواهد لخريجي الفوج 2018-2019 لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لمركبي الرباط وأكادير، بحضور والي جهة سوسة ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية، ومهنيين وممثلي عدة مؤسسات والأساتذة و الباحثين، بالإضافة إلى الطلبة وأولياء الخريجين وعدد من شخصيات المجتمع الأكاديمي

يعتبر تسليم شواهد التخرج مرحلة مهمة في مسار تكوين الطلبة وفرصة لتكريم أعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري على الجهود الجديرة بالثناء من أجل التطوير المستمر للتكوين والبحث

يصل عدد خريجي الفوج 2018-2019 لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بين طلبة الدكتوراه والمهندسين والأطباء البياطرة والماستر والتقنيين المتخصصين، 437 متوج منهم 33 أجنبي. من بين الخريجين البالغ عددهم 437، تم تكوين 337 على مستوى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمركب الرباط و 100على مستوى مركب البستنة لأكادير

منذ إطلاقه، أكد مخطط المغرب الأخضر على جعل التكوين والتشغل رافعة لتنمية الموارد البشرية في القطاع الفلاحي تماشياً مع الإصلاحات والمشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها. وقد أعطت الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي التي تم اعتمادها سنة 2013، دفعةً جديدةً لنظام التعليم الفلاحي لتلبية الاحتياجات الجديدة من حيث التخصصات والكفاءات

وقد مكن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الذي تم تأسيسه سنة 1966، من تكوين 000 15 خريج في مجال العلوم الزراعية والطب البيطري بما في ذلك أكثر من 000 1 طالب من جنسيات أجنبية معظمهم من دول افريقيا جنوب الصحراء

حاضنة لإنشاء المقاولات

على هامش حفل التخرج، الذي جمع حوالي 1500 شخص، قام السيد الوزير بعددٍ من الزيارات داخل الحرم الجامعي حيث قام بزيارة ورش حاضنة لإنشاء المقاولات وإعطاء انطلاقة أشغال مركز التميز في مجال البستنة وتدشين مدرسة التقنيين المتخصصين في الفلاحة كما قام بزيارة ورش المناظر الطبيعية