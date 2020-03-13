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أخنوش: القطاع الزراعي المغربي يمر بسنة صعبة

تحدث وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش عن الوضع الصعب الذي يواجهه المزارعون المغاربة بسبب قلة الأمطار خلال الجلسة البرلمانية في مجلس النواب يوم 11 مارس

وأقر أخنوش أن القطاع الزراعي في البلاد يمر بعام صعب. ولكن ما زال من السابق لأوانه وصف هذا الموسم بأنه “عام الجفاف”. واكد الوزير مازال هناك امل . في الواقع ،القليل من الأمطار يمكن أن يغير الأشياء جذريًا

وأضاف أخنوش أن وزارة الزراعة وافقت على اتخاذ إجراءات فورية. سنعمل في الشهرين المقبلين لمعرفة ما يتعين علينا القيام به وما هي القرارات التي يتعين علينا اتخاذها في حالة ما إذا كان الوضع يحتاج إلى برنامج جفاف. وقال إن قوات الإدارة ستتصرف في “الوقت المناسب” في حالة الطوارئ

جدير بالذكر أن تصريح الوزير يتدخل في وسط مخاوف الفلاحين المغاربة بسبب قلة الأمطار. وفي الأسبوع الماضي ، قال مدير المديرية الجهوية للزراعة بالدار البيضاء سطات عبد الرحمن نايلي إن إدارته لاحظت انخفاضا في مستوى هطول الأمطار المتراكم. أيضا، هناك زيادة في درجات الحرارة، خصوصا في أرض الأسهم، والتي تعتمد فقط على مياه الأمطار

وصرح نائل للصحافة المغاربية (المغرب العربي) أن الأحوال الجوية القاسية في أسواق الأسهم تؤثر بشكل رئيسي على الحبوب والخضروات