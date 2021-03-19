آفاق اقتصادية واعدة للزراعات ذات قيمة مضافة عالية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد المدير الجهوي للفلاحة بطنجة تطوان الحسيمة، محجوب لحرش، أن حالة المزروعات والأشجار المثمرة والمراعي جيدة، و ذلك يعزى لانتظام التساقطات المطرية بين نونبر وفبراير الماضيين

وقال المدير الجهوي للفلاحة إن وضع الفرشة المائية انعكس على الحالة الجيدة لكل المزروعات وأيضا الأشجار المثمرة والمراعي، إذ أن هناك كلأ كافيا بالنسبة للمواشي، و اعتناء الفلاحين بالمزروعات واضح، مضيفا : نستبشر خيرا بالموسم الفلاحي، وإن كانت هناك تساقطات خلال شهر أبريل فسيكون المردود جيدا جدا، الشيء الذي سيكون له انعكاس إيجابي على عائدات الفلاحين

وأكد في تصريحه أن المزارعين تمكنوا من الاشتغال جيدا على الزراعات الخريفية المتواجدة الآن، وتأمين الزراعات الربيعية والصيفية، معتبرا أن البرنامج الذي وضعته المديرية الجهوية في بداية السنة يسير بطريقة منتظمة، إذ تمت زراعة 381 ألف هكتار بالحبوب، و16 ألف هكتار بالقطاني، و 11 ألف هكتار بالخضراوات، و 5500 هكتار بالزراعات السكرية

و أضاف السيد لحرش بأن الجهة عرفت تساقطات مطرية جد مهمة منذ شهر نونبر انعكست إيجابا على حقينة السدود كلها، مشيرا إلى أن سد وادي المخازن، الذي يزود سهل اللوكوس بمياه الري، بلغت حقينته 100 في المائة (672 مليون متر مكعب)، بينما سد دار خروفة يسجل معدل ملء في حدود 53 في المائة (حوالي 253 مليون متر مكعب)

و في نفس السياق، أبرز أن تميز جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بموارد مائية جد مهمة مكن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من تنفيذ مشاريع سقي كبرى من الجيل الجديد، تستجيب للمتطلبات الحالية للفلاحة العصرية

وتابع المدير الجهوي للفلاحة بأن الاستثمارات لإحداث المدارات السقوية بلغت 3.7 مليار درهم، الشيء الذي سيمكن من إحداث 1.5 مليون يوم عمل في العالم القروي وقيمة مضافة تصل إلى 420 مليون درهم سنويا مقارنة مع الوضع الحالي على مستوى هذه المناطق، مؤكدا على أن وتيرة الإنجاز على مستوى التجهيز الداخلي تسير بصفة منتظمة والأحواض ستكون جاهزة في القريب المقبل

و فيما يخص السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية، أشار السيد لحرش إلى النمو المهم الذي عرفته زراعة أشجار الأفوكادو ، حيث تتوفر الجهة الآن على 3500 هكتار، مؤكدا أن المديرية الجهوية ستواصل الاشتغال على هذه السلسلة الواعدة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر . هذا بالإضافة إلى دور زراعة الفواكه الحمراء التي يتوقع أن تصل إلى مساحة 6 آلاف هكتار في أفق عام 2030، موضحا أن الأمر يتعلق بسلسلة واعدة تمكن المغرب من التصدير إلى 40 دولة بإنتاج يفوق 200 ألف طن ورقم معاملات يناهز 6 مليارات درهم وتشغيل الكثير من اليد العاملة على مستوى الجهة

وخلص المدير الجهوي للفلاحة إلى أنه يجري الإعداد، بمعية باقي الشركاء، لمشروع مهيكل لتهيئة “القطب الفلاحي زوادة”، حيث وصلت الدراسات إلى مراحل متقدمة، مبرزا أنه سيشرع في المستقبل القريب في التنزيل الفعلي لهذا المشروع الذي من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة على مستوى إقليم العرائش بصفة خاصة وعلى مستوى الجهة بصفة عامة