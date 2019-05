Le WOP DUBAI donne rendez vous du 12 au 14 novembre 2019.

Partager

Le WOP DUBAI donne rendez vous aux professionnels marocains du 12 au 14 novembre 2019.

Entièrement dédié au secteur des fruits et légumes frais le WOP DUBAI offre un environnement commercial unique pour les professionnels de ce secteur.

Ce salon constitue une plateforme privilégiée pour les exportateurs marocains de fruits et légumes souhaitant renforcer leur présence dans l’un des marchés importateurs les plus dynamiques.

Top 5 des importateurs de fruits et légumes frais marocains au Moyen Orient en 2018

Émirats Arabes Unis : plaque tournante du commerce des fruits et légumes frais

Jouissant d’une situation stratégique, les EAU constituent le plus grand centre de re-exportation du Moyen Orient. L’importation des produits frais y croît en moyenne de 20% par an, et fait de ce pays à lui seul l’importateur N°1 de produits frais dans cette région ; le 15ème au monde.

L’édition 2018 en chiffres