Visite d’une délégation chinoise à l’ONSSA

La délégation a pris connaissance des attributions de l’ONSSA et de son organisation.

Le Directeur Général de l’ONSSA a reçu le lundi 13 mai 2019 au siège de l’Office, une délégation de responsables chinois présidée par M. le Vice-Gouverneur de la province de Hunan, dans le cadre d’une visite de travail effectuée au Maroc du 12 au 14 mai 2019.

Lors de cette rencontre, la délégation chinoise a pris connaissance des attributions de l’ONSSA et de son organisation comme le rapporte l’ONSSA sur son site officielle. Les discussions ont porté notamment sur les perspectives de renforcement de la coopération internationale entre le Maroc et la Chine dans les domaines sanitaire et phytosanitaire.