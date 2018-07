Partager

tweet





Vague de chaleur de vendredi à mardi dans plusieurs régions du Royaume (bulletin météorologique spécial).

Une vague de chaleur est prévue de vendredi à mardi dans plusieurs régions du Royaume avec des températures variant entre 42 et 48 degrés, a indiqué la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Selon un bulletin météorologique spécial de la DMN, des températures maximales de 45 à 48 degrés sont attendues du lundi au mardi dans les provinces de Taroudant, Tata, Assa-Zag, Essmara et Boujdour (est).

Le thermomètre afficherait, du vendredi au dimanche, des températures oscillant entre 42 et 45 degrés dans les provinces concernées : Zagora, Tata, Assa-Zag, Errachidia, Essmara, Taroudant, Oued-Eddahab (Est) et Aousserd.

Lundi et mardi les températures varieront entre 42 et 45 à Marrakech, Agadir, Inezgane, Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Sidi-Ifni (intérieur), Tan-Tan (intérieur), Guelmim, Zagora, Errachidia, Figuig, Taounate, Khenifra, Khouribga, Settat, Fquih-Bensaleh, Beni-Mellal, Kelaa-Sraghna, Rehamna et Youssoufia.