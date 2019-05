Tunisie : Un don américain de 5 millions de dollars en faveur des centres de formation agricole

Partager

tweet



Un forum entre les hommes d’affaires américains et leurs homologues tunisiens sera organisé afin d’examiner les possibilités de coopération.

Le gouvernement américain accorde un don de 5 millions de dollars pour la réhabilitation de centres de formation agricole en Tunisie.

Une séance de travail aura lieu bientôt entre les représentants du ministère et ceux du conseil américain des céréales, pour évaluer les résultats de l’étude élaborée par ce dernier, autour de la réhabilitation des centres de formation agricole et identifier les centres qui le seront, a annoncé Donald Blome, ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, lors d’un entretien, avec le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb.

L’ambassadeur américain a également, mis l’accent sur l’organisation d’un forum entre les hommes d’affaires américains et leurs homologues tunisiens, en décembre 2019, en marge du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche, pour étudier les possibilités de coopération et d’investissement dans ces domaines, a annoncé le département de l’agriculture dans un communiqué.