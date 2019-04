Selon les données de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), en 140 années de mesures, le premier trimestre de 2019, est le troisième plus chaud, après 2016 et 2017. Le mois de mars 2019 s’installe au 6e rang.

A l’échelle mondiale, le mois de mars 2019 est supérieur de 1,06°C par rapport à la moyenne établie sur l’ensemble du XXe siècle, indique lafranceagricole.fr. Selon les données de la NOAA, en 140 années de mesures, seuls 8 mois sur 1 671 (tous mois confondus) présentent une température mensuelle supérieure ou égale à +1,0°C par rapport à la moyenne du XXe siècle.

Le mois de mars 2016 figure au premier rang, avec +1,24°C par rapport à la moyenne, le mois de mars 2019 prend la 6e place (tous mois confondus).

Globalement, le premier trimestre de 2019 est le troisième plus chaud depuis le début des mesures, après 2016 et 2017. L’anomalie de températures est positive, quasi partout sur les continents, excepté cette année sur le nord et le centre des États-Unis (où les vagues de froid ont été intenses au cours de l’hiver) et l’Argentine.

Au cours de ce trimestre, des records de chaleur ont été établis en Australie, sur le sud-est de la Chine, le sud du continent africain, en Alaska…