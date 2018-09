Tomates: La Turquie abandonne les semences américaines

Partager

Les producteurs de tomates turques abandonnent l’utilisation de semences américaines.

La société Bereket Seed and Seedling, située à Aksu, Antalya, a commencé à arrêter l’achat et l’utilisation de semences américaines en réponse aux tensions politiques entre les Etats-Unis et la Turquie.

Le propriétaire de l’entreprise, Mumin Sahin, promet que la baisse de la valeur de la monnaie turque n’affectera pas leurs prix et qu’ils n’utiliseront plus que des semences locales.

Le propriétaire a également noté une augmentation des commandes de semences de tomates et de poivrons par rapport à l’an dernier, en raison de l’amélioration des relations commerciales avec la Russie, qui reste la première destination des exportations de tomates turques.

Avec CNN Turk