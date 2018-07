Tomates: L’Espagne compte sur les importations pour cette saison

Partager

L’Espagne compte sur les importations de tomates pour satisfaire la demande des consommateurs.

Il n’y a pratiquement aucune production locale de tomates disponible pour le moment en Espagne. Le pays compte sur les importations des pays de l’Europe pour satisfaire la demande du marché.

L’offre disponible pour le moment en Espagne se compose principalement de tomates vertes de Malaga, de Murcia et d’autres variétés de Valence. C’est pourquoi, l’Espagne s’appuie actuellement sur les importations de tomates cerises et coeur de boeuf des Pays-Bas et de Belgique.

Les tomates en vrac sont importées de Pologne et de petits volumes de France. Les tomates françaises sont plus chères car leur qualité est plus élevée et qu’il y a une forte demande pour ces tomates sur le marché français. Un grand détaillant importe toutes les tomates du Portugal.

La saison débute à Almeria en automne. Les producteurs commencent à planter la première semaine d’août. La saison précédente était bonne pour les producteurs de tomates à Almeria, en particulier pour les producteurs de spécialités. Le marché des tomates cerises, cependant, était très mauvais. Il y a plus de 30 000 hectares de serres à Almeria et on ne sait toujours pas comment la superficie de tomates se développera cette année. Ce qui est certain, c’est que les superficies consacrées aux poivrons continue de s’étendre et que cela se fait au détriment d’autres cultures, comme les courgettes, les aubergines et les tomates.